Mazăre cu pene

Consiliul Local Municipal Constanța a aprobat, vineri, în ședința ordinară a lunii februarie, proiectul bugetului local provizoriu pe anul 2010. Deși bugetul este unul adaptat la vremurile crizei actuale și în ciuda faptului că administrația locală intră în noul an cu un deficit de aproximativ 90 de miliarde de lei vechi, iar constructorii locuințelor ieftine se retrag rând pe rând din cauza incapacității financiare, primarul Constanței, Radu Mazăre, a anunțat vineri că pleacă la carnavalul din Brazilia, de la Sao Paolo, acolo unde, potrivit propriilor declarații, i-ar plăcea să danseze într-un costum care să fie accesorizat și cu… niște pene. Pe principiul „țara piere, baba se piaptănă”, indiferent cât de mult s-ar „scălda” Constanța în criza economică, Mazăre își pune palma-n… costumul de carnaval și zboară la Sao Paolo. Consilierii locali constănțeni au adoptat, în ședința de vineri, proiectul bugetului local municipal provizoriu, pe anul 2010. Ca și în cazul proiectului de buget pe 2009, cei trei aleși locali liberali, Ovidiu Cupșa, Constantin Matei și Victor Manea, s-au abținut după ce au ridicat, în contextul ședinței, mai multe probleme care, în opinia lor, constituie argumente pentru a nu-și da girul pe acest buget. Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat, inițial, 25 de proiecte de hotărâre, dintre care proiectul cu numărul șase a fost retras, în vreme ce ordinea suplimentară a cuprins, și ea, alte cinci proiecte. Astfel, bugetul municipiului Constanța se ridică, anul acesta, atât la venituri, dar și la cheltuieli, la suma de 530.532 mii lei. Problema e, însă, că administrația care, nu mai departe de anul trecut, pompa din bani publici patru milioane de euro pentru „datul în bărci”, concursul cu avioane și așa numitul festival de salsa, intră în 2010 cu un deficit de 90 de miliarde de lei vechi dintre care, potrivit explicațiilor primarului Radu Mazăre, 70 de miliarde sunt pentru energia termică, iar 20 sunt către RATC. Cu alte cuvinte, criză cât cuprinde, și asta în pofida faptului că administrația a decis, prin hotărâre de CLM, ca pensionarii să nu mai primească pachetele lunare de 12 ori pe an, ci doar de 8 ori și, mai mult, să taie toată subvenția de la abonamentele studenților pe mijloacele de transport în comun. Despre acest subiect, edilul-șef al urbei a declarat, la finalul ședinței: „Rămân toate reducerile despre care i-am anunțat pe constănțeni în urmă cu două săptămâni. Și în aceste condiții intrăm cu un deficit de 90 de miliarde de lei vechi, asta înseamnă vreo 2 milioane și ceva de euro. Dacă vor crește încasările și vom avea ajutor de la București vor rămâne aceste reduceri și, Doamne ajută!, poate reve-nim, pe aici, pe acolo, la ce a fost”, a explicat Mazăre, făcându-și o cruce puțin teatrală în fața camerelor. „Îmi tremură picioarele“ Nu au lipsit nici declarațiile „la mișto”, prin care liderul PSD Constanța a răspuns întrebărilor care au vizat candidatura pentru fotoliul de președinte al Partidului Social-Democrat la nivel național, dar și recentul Consiliu Național al formațiunii politice. Astfel, întrebat cum se simte după ce (încă) președintele PSD, Mircea Geoană, a reproșat pesediștilor constănțeni faptul de a fi pierdut alegerile prezidențiale într-un județ eminamente roșu, primarul Mazăre a afirmat: „Mi-e frică, îmi tremură picioarele! Nu vedeți că tremur de frică?!?”, a fost răspunsul său. Chiar și în calitate de lider PSD perdant al alegerilor pentru președinție, Ma-zăre i-a transmis lui Mircea Geoană, pe care, de altfel, în campanie îl considera un candidat fără cusur, un nonșalant „să fie sănătos!”. Totodată, șeful administrației locale constănțene a reiterat ideea conform căreia el este potrivit la cârma partidului. Concret, întrebat despre cine ar fi ideal la șefia PSD, Mazăre a subliniat: „Pe mine mă văd (n.r. - la conducere), dar nu m-am hotărât încă dacă o să candidez sau nu. În Brazilia voi avea timp să mă gândesc la asta”. Am întâlnit și primari cu... pene În aceeași ordine de idei, o mărturisire de-a dreptul „emoționantă” a fost cea în care primarul Constanței a explicat că pentru a se decide dacă va candida sau nu, nu se va consulta cu nimeni: „Nu mă sfătuiesc cu niciun consilier, vreau să mă gândesc ce fac cu viața mea”. Și, ca și când cele mai recente declarații ale sale nu ar fi fost făcute într-o notă a miștoului, Mazăre a explicat, tot vineri, că va fi prezent la Congresul extraordinar al partidului din 20 februarie, dar va veni din „țările calde” exact în ziua congresului. Până atunci, Mazăre a anunțat că va fi, bine-mersi, la carnaval, acolo unde va dansa pe care. „Da, sigur că voi participa. Când mă duc trebuie să-mi probez și să-mi mai ajustez uniforma și hainele, plus cele două zile de antrenament. Voi dansa pe care împreună cu băiatul meu, Răducu, și cu fotbalistul Cafu”. Cât despre costume, se pare că Mazăre revine în prim plan cu o uniformă. Nu de ofițer nazist, ce-i drept, dar nici el nu știe, conform propriilor declarații, despre ce uniformă va fi vorba: „O să vi-l arăt (n.r. - costumul) când mă întorc. Nu știu exact cum va fi, le-am dat dimensiunile și o să-mi facă și costumul, și încălțările”. Cât despre alte accesorii, Radu Mazăre a fost întrebat: „O să aveți pene pe dumneavoastră?”. După mirarea inițială, primarul a început să râdă, menționând că nu i-ar displăcea: „Mi-aș dori și vreo câteva pene”. Ei, bine, timp pentru cetățenii Constanței, cărora le-a transmis în cursul acestei săptămâni să fie inspirați să nu-l mai caute la Primărie, fiindcă este ocupat nevoie mare cu anchetele, nu există, dar pentru datul în stambă, pe car, în costume fistichii, e… cât cuprinde. Primarul Constanței confirmă aici, destul de trist, propriile sale considerații: „trăim într-o panaramă de țară”. Doar penele ne mai lipseau.