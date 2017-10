"Mazăre confundă grădiniţa cu un club de striptease"

"Mazăre confundă grădinița cu un club de striptease"

Deputatul PDL Maria Stavrositu a reacționat la comportamentul pe care primarul Constanței, Radu Mazăre, l-a avut față de copiii unei grădinițe din oraș și i-a transmis acestuia că a întrecut orice măsură.Parlamentarul spune că este inacceptabil ca un primar care ar trebui să fie un exemplu pentru comunitate să aibă un asemenea comportament fie el și verbal față de niște copii de grădiniță. „Se pare că Mazăre nu mai știe pe ce lume se află. Declarațiile deplasate pe care le-a făcut la o grădiniță arată nivelul său. Mai sus de călărit nu se poate ridica. Dacă până acum ieșirile sale erau catalogate drept cool de unii, acum a împins lucrurile mult prea departe. Mă văd nevoită ca, în numele politicienilor, să-mi cer scuze pentru derapajele primarului cool”, a spus Maria Stavrositu.Ea a mai adăugat că o campanie electorală nu se face oriunde, oricând și cu oricine, și în niciun caz cu niște copii. „De această dată, primarul nu mai are nicio scuză. Am înțeles de la el că e un golan, că nu se însoară, că n-o să-și crească nepoții, dar asta nu înseamnă că poate abuza de copiii altora. Ați mers prea departe, domnule primar”, mai transmite Maria Stavrositu.În cursul zilei de joi, Radu Mazăre a efectuat o vizită la grădinița „Lumea Poveștilor” din Constanța, pentru a împărți cadouri copiilor cu ocazia sărbătorilor de Paște.În timpul discuțiilor cu cei mici, primarul a reușit să-i scandalizeze pe cei prezenți deoarece exprimările sale aveau tentă sexuală. Ajuns la grădiniță, Mazăre și echipa sa a început să viziteze clasele și a observat că fetițele stăteau separat de băieței.„Da’ voi așa stați? Fetițele și băieții separați? Nu vă încălecați și voi?”, a întrebat uimit primarul copiii de patru-cinci ani.La așa întrebare, o fetiță care s-ar putea spune că i-a dat pur și simplu o lecție de educație, i-a răspuns primarului: „Nu, pentru că noi nu suntem copii needucați”. Chiar și așa, Mazăre care ar fi putut sesiza că stă de vorbă cu niște copii, cu niște minori, a dat o replică năucitoare: „Lasă, că o să vă încălecați voi când o să fiți mari”, a spus Mazăre.