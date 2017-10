Mazăre, ce vei face cu maidanezii?

O nouă hotărâre legislativă pune viețile câinilor comunitari în mâna administrațiilor locale. Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a dat aviz favorabil proiectului de modificare a Legii 9/2008 privind protecția animalelor. Prin aceste noi prevederi decizia de eutanasiere a câinilor va intra direct în sarcina consiliilor locale. Parlamentarii spun că această modificare a legii privind protecția animalelor este o soluție mult mai bună, pentru că lasă primăriile să decidă ce să facă cu animalele fără stăpân și pentru că dă posibilitatea inițierii parteneriatelor cu ONG-uri. Deputatul PDL Zanfir Iorguș a participat la dezbaterea privind modificarea Legii 9. Iorguș afirmă că inițiativa a fost aprobată după discuții lungi pe care membrii Parlamentului le-au avut cu reprezentații organizațiilor pentru drepturile animalelor și alte ONG-uri care acționează în acest sens. Pedelistul declară că discuțiile pe tema aceasta se poartă de mai bine de cinci ani, dar părțile implicate au reușit să ajungă la un consens abia în urmă cu două zile, când modificarea legislativă a fost aprobată. Astfel, primăriile vor avea drepturi și obligații depline în ceea ce privește reglementarea problemei câinilor maidanezi, dar vor putea lucra în parteneriat cu ONG-urile din fiecare oraș pentru o mai bună soluționare. „Purtăm aceste discuții de mai bine de cinci ani. De 1 martie, Comisia de administrație a aprobat legea prin care va fi reglementată problema câinilor fără stăpân. Am discutat cu reprezentații ONG-urilor, se va face un parteneriat de co-laborare cu primăriile. A durat mult până s-a luat o decizie în acest sens, pentru că am fost prinși între dorința cetățenilor care s-au săturat să fie mușcați de câini și dorința iubitorilor de animale care nu sunt de acord cu eutanasierea”, a declarat, pentru „Cuget Liber“, Zanfir Iorguș. Modificările aduse legii obligă primăriile să adune câinii fără stăpâni de pe străzile municipiului și să-i ducă la adăpost pentru o perioadă cuprinsă între șapte și 14 zile. Dacă, în această perioadă se vor găsi persoane dispuse să îi adopte, responsabilitatea și cheltuielile de sterilizare revin noilor stăpâni. În cazul în care câinii vor rămâne în adăpost, primăria va lua hotărârea în cadrul Consiliului Local Municipal privind soarta lor. Astfel, administrațiile locale au două posibilități care depind în mare parte de bugetul local: fie decid eutanasiera lor, fie suportă costurile pentru sterilizare și îi retrimit pe străzi. Aici intervine dreptul de acțiune al ONG-urilor. Dacă primăria decide că nu există fonduri pentru sterilizare, iar animalele trebuie eutanasiate, organizațiile nongu-vernamentale pot prelua și steriliza animalele din banii lor. De asemenea, ONG-urile se pot implica în găsirea unor stăpâni pentru câini atât pe perioada în care ei se află la adăpost, cât și după ce aceștia revin pe stradă. În plus, primăria va avea dreptul de a stabili amenzi pentru persoanele care au câini în curte și care îi lasă liberi, dar refuză să îi sterilizeze. Contactați telefonic de către „Cuget Liber“, reprezentanții Serviciului de ecarisaj din cadrul Primăriei Constanța declară că nu au fost informați cu privire la modificarea legislativă și că încă funcționează după vechile precizări, refuzând să dea informații suplimentare. Așteptăm cu interes modalitatea în care Primăria Constanța va aborda această problemă într-un municipiu în care, potrivit declarațiilor lui Radu Mazăre, există în jur de 20.000 de câini fără stăpân. 2.060 de constănțeni mușcați de maidanezi, în 2010 Amintim că în anul 2010 statistica Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, privind pacienții care au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru că au fost mușcați de câini, menționa un număr de 2.060 de persoane. „De la începutul anului am avut 2.060 de pacienți internați, după ce au fost mușcați de câini. În medie, însă, pe an, avem în jur de 3.000 de astfel de pacienți”, a declarat dr. Stela Halichidis, managerul spitalului. Costurile pentru îngrijirea pacienților care au fost victime ale câinilor comunitari sunt și ele considerabile. Pentru un singur pacient, se alocă din fondurile spitalului în jur 500 de lei, iar anual, Spitalul de Boli Infecțioase cheltuiește în jur de 300.000 de lei pentru acești pacienți. La aceste costuri, se adaugă și cele făcute de Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean, unde ajung, în primă fază, pacienții mușcați grav.