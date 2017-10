Mazăre a dezvăluit numele funcţionarului care i-a cerut şpagă pentru un aviz

1

I-a cerut spaga ?

Eu nu cred ca un functionar ar face o gafa copilareasca sa-i ceara spaga , cui ? primarului Mazare , arhicunoscut in tara ... ( deci nu putea sa creada ca are in fata un oarecare caruia sa-i ceara mita ) Reporterul afirma ca acest functionar a cerut spaga primarului ! Dl. primar se ocupa IN PERSOANA , de avize !? " Primarul a mai spus că nu va face denunț la DNA împotriva funcționarului " Nici nu trebuie , problema este publica , deci DNA trebuie sa actioneze si o sa constate ca este o .... minciuna ! Stimati cititori cred sa sunteti de acord ca ne aflam in fata unei dezinformari , pentru nu stiu ce motiv.