Mazăre a descoperit „meritele deosebite“ ale lui Moisoiu, Stroe, Dobre şi Stoica

În materialul pus la dispoziția consilierilor din cadrul Consiliului Local Municipal Constanța pentru ședința ordinară a lunii iulie figurează și cele patru proiecte de hotărâre prin care aleșii locali Dănuț Moisoiu, Felix Stroe, Mircea Dobre și Gheorghe Stoica vor fi „unși” cetățeni de onoare ai munici-piului. În mod cu totul revoltător și chiar frizând ridicolul, trei dintre consilieri, unii dintre ei abonați ai administrației publice locale la contracte din bani publici din care, evident, se înfruptă firmele lor, sunt propuși pentru această distincție pentru „merite deosebite și implicarea în dezvoltarea și modernizarea municipiului Constanța”. Am menționat că doar trei dintre consilieri, fiindcă în ceea ce-l privește pe al patrulea, Mircea Dobre, ei bine, în cazul său nu există nicio expunere de motive. Fie este de la sine înțeles că se merge pe același principiu al… merito-crației (halal meritocrație!), fie aparatul tehnic al Primăriei este, în buna tradiție, depășit de situație. Atât Dănuț Moisoiu, cunoscut și sub apelativ „Iepurașul” și su-pranumit, de asemenea, „nemuritorul din Consiliul Local”, cât și Gheorghe Stoica s-au remarcat, potrivit referatului Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente, Serviciul Relații Internaționale, semnat de Petrică Munteanu, pentru „activitatea laborioasă și implicarea în dezvoltarea urbei, pentru demonstrarea unei înalte capacități și promovarea unor idei novatoare în asigurarea dezvoltării municipiului Constanța”. Felix Stroe se distinge de Moisoiu și Stoica prin faptul că s-a implicat în dezvoltarea și extinderea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare. Potrivit proiectelor de hotărâre, titlul de cetățean de onoare ar fi exclusiv onorific, „în conformitate cu declarația individuală de renunțare la drepturile ce decurg din legislația care reglementează acest domeniu, respectiv Legea nr. 215 republicată” și cu două hotărâri ale CLM Constanța datând din 1995 și 1999. Cu toate acestea, însă, CLM Constanța are obiceiul de a reveni de nenumă-rate ori asupra unor hotărâri mai vechi, deci n-ar fi exclus ca, retroactiv, cei patru să aibă și oarece beneficii...