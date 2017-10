Mazăre a anunţat reducerile cheltuielilor publice

Mazăre a anunțat reducerile cheltuielilor publice

Radu Mazăre a anunțat, ieri, reducerile pe care Primăria Constanța trebuie să le facă potrivit Ordonanței de Urgență 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice. Debutând, în cadrul conferinței de presă de ieri, cu… o vorbă din popor, anume „peștele de la cap se-mpute” și perorându-și eternul și previzibilul discurs antibăsescian, edilul-șef al municipiului Constanța a dat informații despre capitolele la care municipalitatea va trebui să-și „taie de la gură”. Astfel, Mazăre a menționat, înainte de toate, reducerile cheltuielilor cu bunurile și serviciile din cadrul Primăriei Constanța, el specificând aici drepturile speciale ale salariaților din administrația locală, autoturismele Primăriei, serviciile de curățenie, chiriile sediilor Primăriei, dar și renunțarea la reparațiile sediului Casei Căsătoriilor. Reduceri vor fi făcute și în sfera cheltuielilor cu reclama și publicitatea, capitol la care, în ultimele șase luni ale acestui an, vor merge cu 2,5 miliarde de lei vechi mai puțin. În continuare, el a enumerat serviciile de pază și protecție și poliția comunitară, cu mențiunea că municipalitatea renunță la paza din intersecții. La capitolul parcuri, spații verzi și spații de joacă, mai marele urbei a declarat că aici vor fi operate reduceri în valoare de zece miliarde lei vechi (din totalul de 48 rămase până la finele lui 2010), care se vor concretiza prin reducerea frecvenței întreținerii prin salubrizare a acestora de la 15, la opt ori pe lună, dar și prin reducerea activității de măturat a aleilor din parcuri, de la opt, la două ori lunar. Cât privește consumul de energie electrică, cheltuielile se vor reduce cu șase miliarde lei vechi din totalul de 28 rămase pentru ultimele șase luni ale anului, Mazăre anunțând că municipalitatea va opri iluminatul pietonal și, totodată, că funcționarea iluminatului public va funcționa, zilnic, cu o oră mai puțin. De menționat este, la același capitol, stingerea în totalitate a iluminatului arhitectural, fiind vorba despre muzee, biserici, Sala Sporturilor și alte asemenea obiective. În baza aceleiași OUG 55, cheltuielile cu dezinsecția vor fi reduse cu două miliarde de lei din cele zece miliarde prevăzute până la finele acestui an, în vreme ce la capitolul ecarisaj reducerea va fi de jumătate de miliard din trei miliarde lei vechi. Reducerile cheltuielilor din unitățile de învățământ (furnituri de birou, materiale de curățenie, convorbiri telefonice, obiecte de inventar, utilități - încălzire, iluminat, apă și canal) se vor ridica la 11 miliarde lei vechi, din totalul de 55 miliarde alocate. Potrivit OUG, reducerile trebuiau aplicate de la 1 iulie, astfel încât să fie efectuate în ultimele șase luni ale anului. Ele vor fi, însă, puse în aplicare de la 1 august, urmând a se recupera, retroactiv, ceea ce s-a cheltuit inclusiv în iulie. În ceea ce privește renunțările totale, ele vor avea loc pe paliere cum sunt plantatul de arbori și arbuști (de parcă municipalitatea ar fi cine știe ce iubitoare a spațiilor verzi!), răsadurile de pomi și material dendrologic, acțiuni culturale și sportive, trei cluburi pentru pensionari, reamenajarea locurilor de joacă, întreținerea și repararea elementelor navale, curățarea și toaletarea monumentelor și statuilor și întreținerea rigolelor de pe străzi. Date fiind sumele totale prevăzute pentru bunurile și serviciile mai sus enumerate pe ultimele șase luni ale acestui an și reducerile impuse de actul normativ, care, dincolo de stilul alarmist al administrației locale, sunt departe de a fi foarte mari, ieșirea de ieri a primarului Mazăre poate părea cel puțin disproporționată în raport cu realitatea. Conform declarațiilor Marcelei Frigioiu, directorul Direcției Financiare din Primăria Constanța, totalul reducerii care trebuie să aibă loc, în a doua jumătate a anului, din bugetul local este de 215 miliarde lei vechi.