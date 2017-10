Matei promovează turismul judeţului Constanţa

Matei promovează turismul județului Constanța

Primarul Năvodariului, Nicolae Matei, se declară pentru proiectele comune de promovare a stațiunilor de pe litoralul românesc și crede că acestea vor ajuta la creșterea numărului de turiști.El a participat în urmă cu două zile la conferința „Județul Constanța - o descoperire mereu actuală” afiliată proiectului cu finanțare europeană al Consiliului Județean Constanța. Referitor la inițiativa CJC, liderul administrației locale Năvodari este de părere că rezultatele pozitive ale fiecărui demers de promovare țin de numărul turiștilor, în creștere anual.„Apreciez că derularea acestor proiecte este importantă pentru turismul la Marea Neagră și sunt de acord să promovăm toate locurile frumoase pe care le avem în județ. Rezultatele țin de numărul turiștilor, iar de la an la an tot mai mulți turiști aleg să vină în vacanță la Constanța, Năvodari, Mamaia, dar și în stațiunile din partea de sud a litoralului nostru. Am încredere că dacă ne vom implica suficient în proiecte de acest gen, obiectivele noastre vor fi îndeplinite așa cum ne dorim”, a declarat edilul orașului Năvodari.