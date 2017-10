Matei ameninţă cu sechestru asigurator pe terenuri retrocedate de administraţia Calapod

Matei amenință cu sechestru asigurator pe terenuri retrocedate de administrația Calapod

Primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei, a dat termen de 20 de zile, începând de astăzi, comisiilor din cadrul primăriei pentru analizarea unor contracte considerate oneroase și încheiate pe vremea fostei administrații locale. Totodată, edilul social-democrat susține că va găsi o soluție și pentru a pune sechestru asigurator pe terenurile „atribuite fraudulos” în mandatul 2004 - 2008. La o lună de la alegerile locale, situația din Consiliul Local Năvodari este la fel de tensionată ca înainte de scrutin. Campania electorală nu s-a încheiat, iar noii consilieri s-au împărțit din nou în două tabere, pro și anti primar. Edilul social-democrat nu pare a acorda prea multă atenție luptelor din interiorul consiliului local, el susținând că își va duce la îndeplinire toate proiectele, cu sau fără voia consiliului local. Până acum, Matei a resimțit opoziția consilierilor PNL și PD-L, aceștia refuzând să voteze un proiect despre care edilul spune că este de maxim interes pentru comunitate. Potrivit lui Matei, urmare a votului negativ al consilierilor, Năvodariul riscă să piardă o finanțare de aproximativ 1 milion de euro pentru introducerea sistemului de canalizare menajeră pentru aproximativ 800 de locuințe din oraș. Pentru rezolvarea problemei și accesarea fondurilor, Matei caută o alternativă și totodată sprijin în Compania Română de Investiții. Intervenții la liderii PSD Matei a dispus, de curând, și anali-zarea unor contracte încheiate de fosta administrație locală și care au o valoare ce depășește fiecare 1 milion de euro. În acest sens, la nivelul primăriei au fost înființate comisii care au ca termen 20 de zile, începând de astăzi, pentru a verifica respectivele contracte. Edilul susține că are îndoieli în ceea ce privește legalitatea mai multor contracte, printre care cel pentru iluminat public și cel pentru asfaltare. În ceea ce privește ultimul contract, Matei susține că are semnale că firma care a efectuat lucrările ar intenționa să intervină prin liderii PSD de la centru pentru a-l determina pe primarul din Năvodari să renunțe la verificări. „Poate să mă sune oricine”, a spus Matei, invocând aici chiar și numele lui Adrian Năstase și Mircea Geoană, „nu voi renunța la verificări”, a adăugat edilul. În ceea ce privește opoziția consilierilor, Matei susține că, cel puțin pentru o vreme, va convoca numai ședințe extraordinare. În plus, edilul este decis să nu cedeze și următorul pas va fi informarea locuitorilor referitor la refuzul consilierilor de a vota proiectele de hotărâri. În situația în care nici la presiunile locuitorilor, consilierii nu vor reveni la sentimente mai bune, Matei nu exclude să se ajungă până într-acolo încât să provoace alegeri anticipate pentru consiliul local. Potrivit propriilor declarații, primarul din Năvodari nu va trece cu vederea nici atribuirea unor terenuri, el făcând referire în acest sens la ultima ședință de fond funciar a comisiei județene și la implicarea unor înalți funcționari publici în procesul de retrocedare. Până la soluționarea problemelor, Matei susține: „voi găsi o soluție să pun sechestru asigurator pe toate terenurile atribuite fraudulos, inclusiv prin concursul anumitor instanțe de judecată”.