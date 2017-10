Măsurile fiscale, printre priorităţile legislative ale deputatului Gheorghe Dragomir

În această sesiune parlamentară,

Măsurile fiscale, printre prioritățile legislative ale deputatului Gheorghe Dragomir

Grupurile parlamentare ale PNL s-au reunit ieri, în Poiana Brașov, pentru a discuta despre prioritățile din sesiunea parlamentară care începe astăzi. Potrivit deputatului constănțean, Gheorghe Dragomir, parlamentarii au stabilit să aducă o serie de amendamente la legea pensiilor și legea învățământului și să promoveze măsuri legate de domeniul fiscal și de combaterea crizei economice. „Pentru elaborarea amendamentelor, am hotărât ca liberalii să colaboreze în comisiile de specialitate. Știu că echipa condusă de Cristian Adomniței are deja trasate mai multe amendamente pentru legea învățământului, unde multe articole sunt neconstituționale, și pe care le vor susține la momentul potrivit”, a explicat Dragomir. „Este o sesiune foarte importantă pentru că se vor dezbate legi importante. Am văzut că sunt o serie de nemulțumiri la legea pensiilor și vrem să intervenim și noi, unde vom putea, cu anumite corecturi”, a mai adăugat el. Gheorghe Dragomir a declarat că, personal, va susține proiectele de natură fiscală, precum acordarea impozitului forfetar de 3% pentru microîntreprinderi, promovarea unui TVA redus pentru noile locuințe construite și încurajarea centrelor economice și a agenților economici prin măsuri care să asigure creșterea forței de muncă.