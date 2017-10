Măsuri speciale pentru alegerile din 22 noiembrie

Pentru alegerile prezidențiale și referendumul din 22 noiembrie, ziarul „Cuget liber” prezintă câteva condiții de care alegătorii trebuie să țină cont în exercitarea dreptului la vot. Fiecare alegător votează la secția de votare unde este arondat potrivit domiciliului. La nivelul județului Constanța există 587 de secții, dintre care 194 au fost ame-najate numai în orașul Constanța. În cazul în care, în ziua votării, vă aflați în altă comună, oraș sau municipiu decât cel de domiciliu, puteți vota numai la secțiile de votare speciale, constituite, de regulă, în gări, autogări, aerogări și în campusurile universitare. La nivelul județului, fiecare unitate administrativ-teritorială are câte o secție de votare specială, cu excepția municipiului Constanța care are trei secții speciale. Prima dintre ele a fost amplasată în Gara Constanța - Corp Central, et. 1, Piața Gării nr. 1. Apoi, există o altă secție specială la parterul Autogării Nord din str. Soveja, nr. 35. Cea de-a treia secție se găsește la Căminul Studențesc nr. 2 al Universității „Ovidius” Constanța, din bd. Mamaia, nr. 284. Dacă alegătorul votează la o secție de votare specială, trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere privind faptul că nu a mai votat și nu va mai vota la altă secție de votare, nici pentru alegerea președintelui României, nici la referendumul național. Acte necesare Alegătorul trebuie să prezinte actul de identitate membrilor biroului electoral al secției de votare. Astfel, puteți vota folosind cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, iar în cazul elevilor din școlile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării. Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România își pot exercita dreptul de vot pe baza pașaportului simplu, pașaportului simplu electronic și a pașaportului simplu temporar. Când votează marinarii Marinarii plecați din țară pot vota, asemenea tuturor cetățenilor români aflați în străinătate, la secțiile special amenajate de Ministerul Afacerilor Externe. Lista secțiilor se regăsește atât pe site-ul MAE, cât și pe site-urile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României. MAE a organizat secții de votare atât pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României (ambasade, consulate generale, consulate, birouri consulare și consulate onorifice), cât și în localitățile unde există comunități românești numeroase. Votul în spitale și cămine Alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate trebuie să depună o cerere scrisă, cel mai târziu în preziua votării, la secția unde sunt arondați pentru a putea vota folosind urna specială. Această cerere trebuie să aibă anexate copiile actelor medicale sau ale altor acte oficiale din care să rezulte că alegătorul respectiv este netransportabil. O situație specială este cea a persoanelor internate în spital și a bătrânilor din cămine sau alte instituții similare. Cei internați sau vârstnicii din cămine vor putea vota folosind această urnă doar dacă au domiciliul în raza secției de vot la care este arondată aceeași unitatea sanitară. În cazul în care ei sunt arondați unei alte secții, va trebui să se deplaseze și să voteze doar la secția unde sunt arondați. În plus, cei care au fost internați în spital, dar au domiciliul în altă localitate decât cea în care se află unitatea sanitară respectivă, nu pot să voteze decât prin deplasare la una dintre secțiile speciale de vot.