Măscărici, "armata roşie" şi varianta surpriză! Cine îi poate uni pe români pentru a ieşi din mizerie

Măscărici, "armata roșie" și varianta surpriză! Cine îi poate uni pe români pentru a ieși din mizerie

Criza politică prin care trece România la ora actuală, căreia - personal - nu îi văd o soluție fericită imediată, mi-a amintit de o filă din istoria națiunii, cu precizarea că personajele de atunci au infinit mai multă prestanță decât măscăricii pe care îi vedeți astăzi în fața camerelor de luat vederi. O similitudine ar putea exista și de ea s-ar putea lega speranțele românilor.Așadar, încep cu fila de istorie, dau timpul înapoi și mă opresc la anul 1866, când, intrat în conflict frontal cu partidele politice, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, înfăptuitorul Unirii Principatelor Române, a fost silit să abdice. Totul în condițiile în care Cuza chiar deschisese drumul spre reforme, cu prețul de a-și pune în cap „greii” contemporaneității. Cum așa? Iată explicația.A dat legea secularizării averilor mănăstirești, prin care a trecut terenuri agricole, păduri, construcții și alte averi din proprietatea Bisericii în proprietatea statului. A introdus impozitul pe veniturile bisericilor, ceea ce nu avea cum să fie pe placul clericilor.Pe de altă parte, a făcut reforma fiscală, introducând impozitul personal, reforma culturală, înființând prima universitate, la Iași, și mai ales reforma agrară, împroprietărind sute de mii de țărani cu terenuri agricole și locuri de casă. De altfel, această decizie i-a fost fatală din punct de vedere politic, pierzând complet sprijinul partidelor, chiar și pe cel al prietenilor care i-au fost alături în momentele realizării Unirii.În acest context de criză majoră, Cuza a fost silit să abdice, în locul său fiind adus un principe străin: Carol I, deschizându-se astfel o nouă etapă în istoria României, cea marcată de existența Casei Regale, suprimată grosolan de venirea comuniștilor la putere.Măscăricii de astăzi nu au anvergura domnitorului. Cu un dispreț total față de popor, și-au văzut doar de interesele de clan și atât. Unde văd, totuși, o similitudine? Și atunci, și acum exista/există o profundă criză politică, societatea internă fiind măcinată de corupție, iar soluția a venit din… exterior. Acesta este punctul în care doream să ajung.Scriam, chiar undeva la mijlocul anilor 2000, că o soluție pe care o văd pentru ieșirea din marasmul ce a cuprins națiunea română ar fi „repatrierea” specialiștilor plecați să-și facă o viață mai bună peste mări și țări. Avem români geniali, care performează în diverse domenii: administrație, medicină, IT, economie, educație, securitate, navigație etc. Activează în mari instituții publice mondiale sau corporații de prestigiu, fiind unanim apreciați. Au acumulat experiență, dar și bani, astfel încât să nu mai fie tentați să recurgă la compromisuri ori inginerii financiare generatoare de șpăgi și bani negri.Se ridică însă cel puțin două întrebări? De ce ar reveni acești oameni în mizeria de acasă? Și cine îi unește, cine interpretează rolul liderului, cine este catalizatorul energiilor?La prima întrebare, răspunsul ar putea fi următorul: pentru a salva țara și a oferi copiilor noștri un viitor frumos, la noi acasă. La cea de-a doua, nu găsesc răspuns. De la Țiriac, care a fost întrebat o dată și a spus nu, și până la Cioloș, absolvent de Agronomie pe vremea lui nea Nicu, nu văd niciun lider, aceasta fiind, cel puțin din punctul meu de vedere, marea suferință a națiunii.Românii - mă refer la cei cu raționament, nu la „armata roșie” de asistați social - ar urma pe cineva, dar cine să fie conducător? Orban, Turcan, Băsescu, Barna? Țărăniștii sunt „morți” demult, Tribunul e oale și ulcele, Isărescu are misiunea lui, la banii națiunii. Pe Liviu, Olguța și Găbița îi vedeți acum în acțiune, iar Klaus nu are forță de a se lupta cu sistemul. Nici n-am avut așteptări prea mari de la el…Până să-l găsim pe Mihai Viteazu care să ne unească și să ne reprezinte interesele, rămânem la scenariile noastre: va fi acceptat noul premier, se va ajunge la suspendarea președintelui, se va dizolva Parlamentul, vom avea alegeri anticipate? Personal, nu cred că alegerile anticipate ar fi soluția. Pun prinsoare că, dacă alegerile ar avea loc mâine, PSD își va consolida poziția și va câștiga cu un scor zdrobitor. Sunteți sau nu de acord cu mine?P.S. - Românii sunt sentimentali. Trăiesc intens momentele cu impact emoțional, gen Colectiv ori funeraliile Regelui Mihai, dau în clocot, apoi se sting. Ați mai auzit cuvântul monarhie în spațiul public? Credeți oare că o eventuală candidatură a principesei Margareta la președinția României ar fi încununată de succes?