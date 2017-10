8

Rromarlania, Grădina Maicii Domnului

Ieri, merdia kustendilii ne'au informat ca Grădina Maicii Domnului, in general, in Kustendge, in particular, jigano-pesedistii ciopartzesc, ciopartzesc, ciopartzesc spațiul verde. Azi, javvrele de paza ale demoNcratiei nebunistaneze au descoperit ca jigano-pededistii aduși la phutere de consultanți Zsidani, membrii Mossad, MĂCELĂRESC, MĂCELĂRESC, MĂCELĂRESC anticorupția si au slobozit ucigași, violatori si narcotraficanți in Grădina Maicii Domnului, ca sa predice jigano-pesedismul lui GrinDEMONeanu, cel mai sinistru prim-ministru din istoria Grădinii Maicii Domnului. P.S. - Merdia nu va informează de MINUNEA postjewrdonante. Biserica Ortodoxa Rromarlana a demisionat in bloc! Considera ca si'au îndeplinit misiunea. Grădina Maicii Domnului a fost predata violatorilor! In frunte cu Preafericitul Ciubotea, Biserica va emigra in Efessus si va intra in Mormântul Maicii Domnului. De Rușine!! Aleluia!