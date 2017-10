Marius Dunca: "Nu ne ajută cu nimic să ne războim între noi românii"

Sâmbătă, 11 Februarie 2017.

Președintele PSD Brașov, Marius Dunca, ministrul Tineretului și Sportului, a declarat sâmbătă, referitor la protestele de stradă, că "nu ajută cu nimic să ne războim între noi românii", iar Guvernul trebuie să ducă la îndeplinire ceea ce a promis în campania electorală."Nu ne ajută cu nimic să ne războim între noi românii, să ne arătăm care este mai puternic. Am primit clar decizia Curții Constituționale a României (CCR), a Comisiei de la Veneția, referitor la Ordonanța nr.13. Totul a fost legal. Noi ca Guvern trebuie să ducem la îndeplinire programul de guvernare, și ceea ce am promis să și facem. Am promis românilor un trai mai bun, am promis clasa de mijloc am promis relaxare fiscală, pensii mai mari,sprijinirea firmelor românești, sunt lucruri care trebuie duse la îndeplinire", a punctat Marius Dunca la o conferință de presă.Dunca s-a referit și la cererile protestatarilor din Piața Victoriei privind demisia premierului Sorin Grindeanu și a întregului Guvern."Încrederea nu o câștigăm și legile nu le facem în stradă. Sigur, nu este o situație plăcută, dar eu vă pot spune că se muncește pentru implementarea programului de guvernare care a fost votat de Parlament. Reprezintă o bază legală și vom duce la îndeplinire acest program de guvernare", a afirmat ministrul Tineretului și Sportului.