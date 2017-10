Marile investiţii ale Constanţei: reabilitarea Cazinoului, strada Ştefan cel Mare reamenajată integral şi autobuze RATC noi

Promisiunile primarului Decebal Făgădău

Marile investiții ale Constanței: reabilitarea Cazinoului, strada Ștefan cel Mare reamenajată integral și autobuze RATC noi

După ce le urează de bine constănțenilor și le mulțumește că l-au ales în fruntea urbei, edilul prezintă raportul activității sale pe anul 2016, dar și planurile pe care le are pentru 2017.„Pentru 2017 am construit un buget de 845,5 milioane de lei, în creștere cu peste 30 de milioane față de bugetul anului anterior. Dacă anul trecut persoanele fizice au plătit mai puțin, anul acesta este rândul firmelor să plătească sume mai mici către bugetul local. Așa cum am promis, voi investi chibzuit și transparent fiecare leu în proiecte ce vizează siguranța cetățenilor, dezvoltarea infrastructurii, educația, transportul în comun, precum și în proiecte culturale, sportive și sociale care să unească constănțenii și să ne facă mândri de orașul nostru. Vă solicit sprijinul și implicarea fiecăruia dintre dumneavoastră”, spune în scrisoare Decebal Făgădău.Totodată, el amintește că, în 2016, a menținut prețul energiei termice la 250 lei/gigacaloria și a continuat să acorde facilități la transportul în comun. În plus, în raportul său prezentat constănțenilor, edilul amintește că au fost asfaltate 22 de străzi în patru cartiere, respectiv, Compozitorilor, Baba Novac, Palazu Mare și Veterani și îmbunătățită infrastructura prin asfaltarea a peste 44.000 de mp trotuare și peste 125.000 mp carosabil.„Tot în 2016, a fost extins programul social Respect, unic la nivel național. Astfel, în cuantumul a 40 lei pentru fiecare beneficiar, de opt ori pe an, peste 30.000 de constănțeni își pot achiziționa alimentele necesare traiului cotidian. A fost extins și programul de aniversare și premiere a persoanelor vârstnice și au fost deschise alte patru cluburi de pensionari noi. Elevii au primit ghiozdane cu rechizite, iar cei care învață bine au primit burse, iar cei cu probleme au primit burse sociale. Și activitățile culturale au fost promovate, astfel că au fost alocați peste un milion de euro pentru diverse evenimente. Alte două milioane de euro au fost alocate pentru finanțarea activităților sportive, iar anul trecut, în Constanța, a fost cel mai frumos Orășel al Copiilor, iar iluminatul stradal de sărbători a fost deosebit”, mai spune șeful administrației publice locale.De asemenea, el a precizat că a fost modernizat transportul public, iluminatul stradal, pasajele Ștefan cel Mare și Abator.În ceea ce privește planuri de viitor, edilul spune că multe dintre proiectele de anul trecut vor continua. În plus, și-a propus ca în Constanța să fie construită o sală polivalentă, Cazinoul să fie reabilitat, iar lucrările în Parcul Arheologic să fie finalizate. Totodată, parcul auto RATC se va înnoi cu 100 de autobuze moderne, iar orașul va fi monitorizat video.În viziunea primarului, tot în acest an, strada Ștefan cel Mare va fi reamenajată integral, iar Centrul Vechi va deveni o zonă destinată cu prioritate accesului pietonal. Asigurarea de Internet gratuit în parcul Tăbăcăriei, modernizarea Biobazei și asigurarea unui serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân la standarde europene sunt alte câteva proiecte pe care administrația locală le are în vedere pentru 2017.Nici actul cultural nu a fost uitat și, în acest sens, a fost alocată suma de un milion de euro pentru sărbătorirea „Anului Ovidiu”. De asemenea, se dorește amenajarea de noi piste pentru bicicliști în oraș și în jurul lacului Tăbăcărie.Demararea lucrărilor privind îmbunătățirea infrastructurii pentru 18 unități de învățământ, dar și reformarea aparatului administrativ al primăriei și consolidarea procesului de transparență decizională se află și ele printre prioritățile primarului.