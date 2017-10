Partidul Poporului - Dan Diaconescu are planuri mari:

Marian Vasiliev: „Reconstruim flota maritimă a României!“

La Clubul SNC, a avut loc, luni seară, întâlnirea reprezentanților PP-DD Constanța cu locuitorii orașului, mai mult de 100 de simpatizanți ai partidului umplând sala clubului din Bd. Tomis.Candidatul Partidului Poporului - Dan Diaconescu la președinția Consiliului Județean Constanța, Marian Vasiliev, a explicat pe larg constăn-țenilor 17 puncte importante (din cele 100) ale Programului Partidului Poporului - Dan Diaconescu.Acestea au fost: elaborarea și aprobarea ra-pidă a legii privind finanțarea cu 20.000 euro a fiecărei întreprinderi nou create de fiecare cetă-țean român care are peste 18 ani l înlocuirea celor 200 de taxe și impozite existente în România (cele mai multe din lume) cu doar 4 taxe și impozite l impozitul pe salarii - 10%; impozitul pe avere (case, terenuri, mașini) l societățile comerciale vor fi controlate doar o dată pe an, iar controlul va fi anunțat în prealabil l sistarea plăților datoriilor către bănci timp de 12 luni l introducerea juraților în justiție l limitarea la două mandate a tuturor aleșilor (președinte, parlamentari, primari, consilieri, etc.) l toate medicamentele prescrise pe rețetă de către medicul de familie vor fi gratuite l factura de întreținere va fi mai mică cu aproximativ 40% l recuperarea averilor României prin metode legale (Petrom de la austrieci, gazele de la GDF și EON, energia electrică de la ENEL, apa de la APA NOVA) l eliberarea clădirilor simbol ale poporului român de către ciocoi (Palatul Victoria, Palatul Cotroceni, Casa Poporului) l interzicerea impozitării pensii-lor; recuperarea zonei din largul Insulei Șerpilor pline de hidrocarburi l cauțiune în loc de arest preventiv, pentru faptele comise fără violență l cercetarea românească va fi reînviată l institutele de cercetare, precum și stațiunile de cercetare agricolă vor fi redeschise și finanțate l reconstruirea flotei maritime a României.„Aceste puncte acoperă toate sferele vieții economice, sociale și politice ale societății românești. Dintre acestea, cel puțin 10, aplicate imediat, vor îmbunătăți rapid situația economică a României și implicit va crește nivelul de trai al fiecărui român”, a declarat Marian Vasiliev.v v vÎntâlnirea de la Clubul SNC a fost una interactivă. Cetățenii au venit cu exemple concrete pentru fiecare dintre cele 17 puncte dezbătute, dar au prezentat, punctual, și alte probleme cu care se confruntă și de la care așteaptă rezolvare de la reprezentanții PP-DD: ineficiența sistemului de canalizare; cea mai scumpă impozitare din România; desființarea Teatrului Fantasio; ce facem cu zona istorică a orașului și mai ales cu Cazinoul, aflat în paragină.