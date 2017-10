Marian Vanghelie rămâne în arest preventiv!

1

sunt romi necunoscuti !

Din puctul meu de vedere si opinie marian vanghelie nu are studi andeplinite ca la carte / de ce zic asta sunt multi romi si romani si minoritar care iau diplome pe spaga de la universitati particulare ! Cum se urmeaza o ancheta daca diploma e cu spaga . de bine observat pas cu litera .1 foaia matricola clasele 1 - 8 generala .2 diploma pentru complementara este eliberata de un examen scris si practic pe durata anului adeverinta sau contract precum ca a fost ucenic an fuctie de meserie.3 complementara tot asa atest precum ca adat examen de atmitere , diploma avsolviri cu examen luoat scris practica pe foaie cu subiecte si adeverinta sau contrac ca practicant la diverse firme .4 pentru liceu examen de capacitate proba scrisa extemporal subiecte ,diploma de absolvire an sotita de examen scris si practic extemporal cu subiecte si adeverinta sau contrac drept ca practicant de la firma .5 pentru seral examenele an scris an sotit de diplome pentru post liceala ,dupa post liceal diploma ansotit de extemporal scris si practic tot cu adeverinta sau contract ca practicant de la firme sau instititi .6 facultate diploma an sotita de examemnul de capacitate cu examenul baclaureat pentru facultate dupa facultate extempora an scris si practica an sotit de contract ca practicant an fuctie de meserie de la istituti - pentru & originalitate dupa opinia mea si replica / eu cred pe viitor pentru noile diplome sa fie scrise pe spate 1 .ca a urmat scoala generala clasele 1-8 scrisa pe diploma de complementara ansotit de practica si firma unde a desfasurat .2 pentru complementara scris pe spate scoala generala examenul de atmitere ca practicant si firma unde a practicat .3 liceu scris pe soate scoala generala ezamenul da capacitate si practica unde a desfasurat firma sau institutie .4 pentru cei care au terminat profesionala normala sau speciala sau arte si meseri sa fie an sotita diploma de liceu cu examenul de la seral tot cu clasele generale si practica si firma sau institutie .5 pentru facultate sa fie scrisa pe spate scoala generala ,examenul de atmitere examenul de seral examenul de capacitate examenul de bacalaureat an sotit de contractele ca practicant la firme sau ansotite .diploma separata an proba si scris .adeverinta separata an cerintele dupa complementara,profesionala ,liceu,seral ,postliceal,si facultate .1 diploma 2 adeverinta cu cerite dupa asolvire 3adeverinta durata anilor de scoala precum a urmat an fuctie de ce urmeaza de sub liniat . & si uite asa se cunoaste o adevarata diploma oficiala si un drept cetatean solidar -tema pentru ministru educatie si cercetari .comentator prezentator erdin ismail