Marian Odor: "Am capacitatea, ideile şi forţa pentru a face Medgidia puternică"

Marian Odor: "Am capacitatea, ideile și forța pentru a face Medgidia puternică"

Ştire online publicată Marţi, 31 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- Vă mulțumesc pentru întrebare! Da, pot spune că nu sunt „un om politic”, sunt mai ales un OM care a fost în slujba cetățenilor de când mă știu, am fost un om al „cetății” care a apreciat sau a criticat evoluția orașului, dar am avut permanent idei, propuneri, sugestii și intenții, pentru ca locul unde m-am născut, unde am învățat, am lucrat, m-am căsătorit, mi s-au născut copiii, unde am evoluat profesional, să fie unul dintre locurile unde să îți facă plăcere, să-ți dorești să trăiești. Am experiența personal solidă, cunoștințe și idei suficient de clare și idealuri care îmi permit să lucrez cu o echipă profesionistă la dezvoltarea municipiului nostru și să transformăm pozitiv urbea. Am avut în viață provocări importante, am condus destinele financiare ale unei părți importante din județul Constanța și municipiul Medgidia și am suficientă maturitate să mă pot exprima ca un primar ce va face istorie la și pentru Medgidia.- Da, vom vedea schimbări majore, 4-5 agenți economici mari atrași în zona Medgidia, grija pentru vârstnici, atenție maximă pentru tineri, pentru sănătate, educație și cultură. Infrastructură înnoită, atmosferă readusă la starea de odinioară, când copiii, tinerii, maturii, vârstnicii, oamenii de toate etniile, vor trăi într-o perfectă simbioză, mai ales prin recunoașterea relației autorități - cetățeni, prin crearea unui mediu propice traiului. După 4 ani vreau să las Medgidiei o nouă generație de lideri din rândul cetățenilor orașului crescând și valorizând profesioniștii Medgidiei.- Ordinea corectă dată de părerile cetățenilor cu care m-am întâlnit în ultima perioadă este: - dezvoltarea economică, cea care creează locuri de muncă, infrastructura și curățenia și apa. Acestea sunt principalele problem la care se adaugă locuințele, prețul utilităților, calitatea serviciilor, locurile de distracție pentru tineri, asistența medicală, grija pentru persoanele defavorizate, siguranța cetățenilor și nu în ultimul rând, problema câinilor comunitari.- Ce vă spun oamenii la întâlnirile pe care le aveți în oraș? Dl primar Marian Iordache vă însoțește în aceste acțiuni?- Oamenii își exprimă încrederea în mine și în echipa mea, apreciind că, un „apolitic” face, cu o echipă de profesioniști, diferența față de ceilalți contracandidați pentru ca viața comunității să revină la normal, la prosperitate, la șanse acordate fiecărui om, la o nouă atitudine față de fiecare membru al comunității, indiferent de vârstă, etnie, educație, orientare sexuală sau ideologie. Domnul Iordache crede în mine, în proiectele pe care le am și mă sprijină în problemele administrației locale, pentru ca tranziția mea la munca de primar să înceapă cât mai curând, în chiar prima zi după alegeri. Lucrurile bune le voi păstra. Proiectele începute le voi continua, ceea ce nu a funcționat voi face să funcționeze și voi adduce în primărie o nouă ordine, reguli noi, care să fie în sprijinul cetățenilor și al funcționarilor.- Am luat campania electorală în serios, merg zilnic în toate zonele municipiului, mă întâlnesc cu cetățenii. Nu merg singur, ci cu toți consilierii locali propuși de PNL, cu echipa de experți și cu dorința de a fi aproape de oameni. Calitățile personale îmi permit să înțeleg și să discern asupra nevoilor urgente ale cetățenilor. Echipa de consilieri formată din profesioniști, ingineri, economiști, medici, juriști, antreprenori de succes, are în vedere nevoile comunității și are răspunsuri corecte, cinstite și adevărate la aceste probleme. Și mie mi se pare că este o luptă în doi, diferența este că domnul Vrabie face campanie electorală de doi ani. Cu eforturi financiare importante, cultivând mas-media și asumându-și merite pe care nu le are în totalitate. Desigur, are și realizări,(a se vedea investiții de tip „vântul” - 162 milioane), dar a lucrat mai mult pe imagine decât pe ceea ce își doreau oamenii și de aceea nu mai candidează la Peștera, unde cred că nu ar mai fi fost ales. Încercarea pe care o face, de a arăta că o mică experiență la nivel de comună poate fi „implementată” într-un oraș în care a devenit cetățean de doar o lună este bazată mai ales pe imagine, fără ca aceasta să fie reală, ci mai degrabă construită de cei care, fiind plătiți consistent, mistifică ușor adevărul. Nu cred în luminițe, petreceri și cadouri, sunt menite doar să „câștige” un electorat care are probleme economice. Eu cred în bunăstarea tuturor, bazată pe performanțe, pe sprijin reciproc om - comunitate și invers și pe capacitatea celui care conduce să asigure, nu să cumpere conștiințe..- Toți cei care au plecat din oraș să revină cel puțin pentru o zi și să-și recunoască urbea așa cum era odinioară - frumoasă, curată, decent, fraternă, unică, copiii și nepoții să fie cei care, din respect pentru părinți și bunici și pentru starea Medgidiei, să revină cu drag acasă. (în oraș)- OM al orașului, un Medgidian - singurul candidat născut în Medgidia care are capacitățile, ideile, forța, experiența și profesioniștii cu care va face Medgidia puternică!