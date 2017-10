Maria Stavrositu vrea să reconstruiască PNŢCD-ul în Constanţa

7

REALITATEA

Frumos ce scrie aici , dar sa nu ne imbatam cu apa rece si sa o luam punctual : 1.Dna Stavrositu din cate stiu a venit in PNTCD Cta de aproximativ 4 luni si in afara de maxim 10 persoane( bagati in primul esalon ) nu am informatii ca a venit , in rest din cate am informatii sunt doar taranisti mai noi sau mai vechi ( dar ii tine in esalonul doi ) 2 . Cele 25 de organizatii.....Eforie ( Silviu Becherescu si ... atat ) , Cernavoda ( Badic si familia maxim 5 persoane ) , Amzacea ( din cei 2 consilieri locali a contactat pe nimeni ) Medgidia ( sediu inchis si defapt astia parca sunt aripa Chesoi ) , Topraisar ( Iordache care i-a refuzat ) , Vulturul ( Berbec care de fapt e primar PSD ) si lista poate continua dar de fapt e lista veche de cand era Chesoi . I3.Iar referitor la tanarul taranist parca anul trecut batea pe la usile PSD , PNL si apropo nu e baiatul domnului Otelea care lucreaza la firma doamnei Stavrositu ?