Maria Stavrositu poate candida la europarlamentare

Magistrații de la Curtea de Apel București i-au dat câștig de cauză fostului deputat Maria Stavrositu și au decis că are voie să candideze la alegerile europarlamentare din data de 25 mai, după ce, inițial, Biroul Electoral Central îi respinsese candidatura. Reamintim că, săptămâna trecută, reprezentanții BEC i-au respins candidatura vicepreședintelui PNȚCD și președinte al PNȚCD Constanța, Maria Stavrositu, pe motiv că de la dosar lipsește declarația că a colaborat sau nu cu Securitatea. La acel moment, Maria Stavrositu spunea că, mai mult ca sigur, este vorba despre o eroare birocratică, ceea ce până la urmă s-a și adeverit. „Cred că este vorba despre o eroare birocratică, deoarece a mai existat o evaluare prealabilă, iar declarația că nu am colaborat cu Securitatea se afla la dosar. Poate s-a rătăcit pe undeva. Nu am niciun interes să nu depun această declarație, am mai depus-o de trei ori până acum la alegerile anterioare, ea se află deja arhivată la CNSAS, mai ales datorită funcției de parlamentar pe care am avut-o”, spunea Maria Stavrositu.