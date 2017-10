Maria Stavrositu POATE CANDIDA la europarlamentare

1

este circ

adica BEC (autoritatea suprema in materie electorala) da un verdict, pe care Justitia il anuleaza?!!! Si nu doar in cazul Stavrositu. (Vezi si Vadim, Diaconu) A fost cineva sanctioant de la BEC? Daca justitia invalideaza decizia lor, inseamna ca cineva a gresit. Cine valideaza alegerile si le supravegheaza? BEC sau Justitia? Povestea pute rau. E suficient sa apari pe liste si sa fii ales? Deciziile astea arata ca in Romania tot Secu decide in materie de cadre..... Pacat, cu campania asta de adunare a maharilor corupti, incepusem sa cred in democratizarea -firava- a Romaniei. Cu faptele astea... mi-am revenit! Nu e chiar asa... Democratia mai are de asteptat, nitel. Cum sa fim reprezentati la Bruxelles de oameni fara dosare... pardon, mape profesionale facute de Secu si urmasii ei? Ar fi fost scandalos, nu?