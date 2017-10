Maria Stavrositu: „Guvernul funcţionează, practic, ilegal, încălcând flagrant Constituţia“

1

ciolanul , cetateanul si spectacolul

Un paradox specific romanesc : putem fi guvernati de o clica de puscariabili ajunsi la putere datorita miopiei electoratului si a incapacitatii PDL . Spectacolul dureaza nu de doua saptamani ci de doi ani , timp in care n-a avut loc nici o reactie capabila sa inlature de la putere cea mai malefica coalitie politicianista . Ba mai mult , pana si presedintele Basescu a ajuns sa declare ca e bine ca USL sa nu se rupa , sa asigure in continuare " stabilitatea " . Care stabilitate ? Stabilitatea incompetentei si a coruptiei ? Ponta plesneste de mandrie ca USL, putreda pana in maduva oaselor , a realizat cea mai mare crestere economica din Europa cu efecte binefacatoare asupra populatiei : impozite si preturi in continua crestere . In ceea ce priveste " cetateanul uimit , scarbit si ingrijorat " nici vorba . Cetateanul este ocupat sa stea la coada pentru a primi sacosa care contine partea ce i se cuvine din realizarile economice ale USL.Si o precizare : " cetateanul " asista la spectacol nu de doua saptamani ci de 24 de ani. Doar asista , nu actioneaza .