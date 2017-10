Maria Stavrositu, desemnată să reprezinte Comisia APCE la Forumul Mondial pentru Democraţie

Maria Stavrositu, desemnată să reprezinte Comisia APCE la Forumul Mondial pentru Democrație

Reprezentanții Comisiei pentru cultură, știință, educație și mass-media a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei s-au reunit, astăzi, la București.În cadrul Reuniunii Comisiei a APCE deputatul Maria Stavrositu a fost desemnată raportor pentru raportul "Violența în televiziuni și consecințele asupra copiilor". De asemenea, Maria Stavrositu a fost desemnată să reprezinte Comisia APCE la conferința „Democrația - între vechi modele și noi realități" organizată de Forumul Mondial pentru Democrație. Nivelul de reprezentare la această Conferință va fi ridicat, printre participanți fiind prezente personalități politice internaționale ca: Jean Claude Mignon – the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Mr. Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations, Mr. Moncef Marzouki, President of the Republic of Tunisia, His Majesty Abdullah II of Jordan, Mrs. Anne Sinclair - Editorial Director, "Le Huffinghton Post" Paris, Mr. Jose Manuel Barroso, President of the European Commission, Mrs Hillary Clinton, State Secretary of the United States of America, Mr. Masahiro Kawai, Dean and Ceo, Asian Development Bank Institute, Tokyo, Mr. Alexey Kudrin , former Minister for Finance of the Russian Federation, Mr. Wolfgang Schauble, Minister for Financ of the Federal Republic of Germany, Mr. Martin Schulz, President of the European Parliament, Mr Amartya Sen, Professor at the University of Harvard, Nobel Prize in Economics, Mr Kenneth Wollack, President, National Democratic Institute (NDI) , Washinghton D.C.