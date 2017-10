Maria Stavrositu, demisă de la conducerea Organizaţiei Municipale a PDL / Mihai Petre, exclus din partid

5

AU FOST DATI AFARA PENTRU CA NU AU AJUTAT PARTIDUL IN TIMPUL CAMPANIEI, MAI ALES AU SUSTINUT UN CONTRACANDIDAT, PE palaz, OMUL PE FATA A LUI mazare. ASA CA MAI CITESTE SI TU O CARTE, ARTICOL, SI DUPA ACEEA VII CU APROPOURILE ASTEA. ca tot vorvesti de conducatori model ,ce responsabil ar face in plina campanie scandal in propria echipa. ceea ce a facut arata o mare maturitate, lucruri ce tin de o buna educatie si cultura. greu de gasit asa ceva pana acum, dar de acum speram sa avem liniste si fapte in Constanta. scuze daca te am adus pe linia de plutire cu lucuri concrete.

18 iunie 2012

Deci s-o luam babeste: asta a dat ceva oameni afara pentru ce? Sa admitem ca au fost dati afara pt ca nu si-au facut treaba si barca s-a dus la fund...