Maria Stavrositu, aleasă vicepreşedinte la PNŢCD

1

Pavelescu liderul dreptei strambe

Nu excludem posibilitatea ca dl Pavelescu si organizatia sa "intarita" cu cadre noi sa faca ceva pentru unificarea dreptei.Asta nu ne impiedica sa nu ne reamintim faptul ca dl avocat Pavelescu a ajuns presedintele PNTCD in conditii nu prea onorabile atunci cand l-a determinat pe Vasile Lupu sa demisioneze in 2012 din functia de presedinte.Referirea lui Pavelescu la trecutul PNT nu e prea fericita.Ne aminteste de afacerea Skoda,de curbele de sacrificiu,de miscarile muncitoresti soldate cu morti,raniti si arestati de starea de asediu,si alte asemenea evenimente petrecute sub guvernarea PNT.Nici CDR si guvernarea PNTCD alaturi de PNL,PD,UDMR n-a fost benefica pentru Romania drept pentru care la alegerile din noiembrie 2000 PNTCD s-a situat sub pragul electoral.Liderii care s-au perindat la conducerea PNTCD,Ciorbea,Vasile Lupu, Marga,Ciuhandu si Milut n-au fost in stare sa faca mare branza,contribuind prin "realizarile" lor la politica dezastrului national dusa de PSD.Pavelescu va renaste partidul asa cum va renaste monarhia.Suntem curiosi sa aflam ce gandeste dna Stavrositu si ceilalti lideri de dreapta despre revenirea monarhiei la conducerea Romaniei,avandu-l rege pe actorul ratat Radu Duda si regina pe Margareta, si probabil pe Pavelescu ca maresal al curtii regale.Incalcite sunt caile politicii daca Pavelescu se vrea liderul viitoarei drepte in politica romaneasca.Oricum, in actualele conditii cand USL a demonstrat ca oricand e loc de mai rau in politica,economia si societatea romaneasca , suntem gata sa sprijinim orice actiune menita sa duca la disparitia USL si a celor doi raufacatori Ponta si Antonescu.Ce va fi dupa disparitia lor,depinde de noi,de votul nostru.