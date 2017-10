Marea "ieşeală" a PSD!

4

GRATIEREA TICALOSILOR

Nimeni nu are ceva impotriva amnistiei sau gratierii atata timp cat actul respectiv se face din motive umanitare si in conformitate cu Legea . Pe noi , cetatenii " de rand " adica prostimea buna doar sa-si dea votul , ne intereseaza ca aceste acte , sa se faca nu cu scopul de a scapa de puscarie si de plata daunelor pe banditii politicianisti care au comis ilegalitati si a le reda posibilitatea sa beneficiezear de functii inalte in stat . A gratia pe un om neinsemnat , in cazul cel mai rau , este a readuce in sanul societatii pe un om capabil de un rau mai mic . Dar a gratia pe un raufacator de rele mare , imbogatit prin mijloace necinstite si politicianiste , care a profitat de functiile incredintate pentru a sfida si calca legile , inseamna a-i da posibilitatea sa faca rele si mai mari in viitor . Conduita unui cetatean oarecare nu este sugestiva pentru nimeni , dar exemplul dat de oamenii " de sus " este devastator pentrru moralitatea publica . Felul in care este conceputa gratierea ( amnistia ) demonstreaza ca ca la adapostul gratierii detinutilor de drept comun se intentioneaza " salvarea " marilor ticalosi . Guvernul actual se joaca cu focul .