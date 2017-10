Mare eveniment la Constanţa. Organizatorii UNTOLD vor aduce un festival unic în Europa

1

o intentie corecta

Sigur, sa aducem turisti. Au si ce vedea la noi in oras. Strazi cu gropi, prost iluminate, trotuare lipsa, maidanezi, mizerie. In Mamaia totul este un mare kitsch. Si pe ce drumuri sa ajunga in Constanta? Sa fiu primar mi-ar crapa obrazul de rusine. Poate daca alesii vor fura mai putin si vor investi mai mult, in cativa ani o sa ajungem si noi la nivelul unui oras european. Si apropos, domnule Fagadau, lucrarile care se fac chiar sub nasul dumneavoastra, in parcul primariei, par cam de mantuiala. Dalele care s-au pus pana acum sunt denivelate. Numai bine sa se impiedice lumea si sa se formeze baltoci cand ploua.