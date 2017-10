Manuela Mitrea participă la lansarea cărţii scrisă de Nicoleta Cornescu

Manuela Mitrea participă la lansarea cărții scrisă de Nicoleta Cornescu

Astazi, 4 decembrie, la ora 17.00, la Biblioteca I.N. ROMAN situata in str Mircea cel Batran nr 104 A, are loc lansarea cartii "Liderul nevrotic si Organizatia nevrotica" scrisa de Nicoleta Cornescu.La lansarea acestei cărți va participa și deputatul Manuela Mitrea.