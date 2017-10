Manuela Mitrea înfiinţează o nouă trecere de pietoni în municipiul Constanţa

7

inegalitatea intre cetateni sau '' eu voi democratie dar nu pt catei'' a la BOLINTINEANU

Vazand acest articol in care se spune ca dna deputat sau senator Mitrea a reusit sa infiinteze o trecere de pietoni imediat langa nu stiu ce azil de batrani,mi-am amintit ca eu si vecinii mei am cerut DE ANI DE ZILE o trecere de pietoni la primarie ,aprobata de consiliul local si nu s-a facut nici acum; e vb de o trecere de pietoni ceruta de zeci de oameni si aprobata de 3 ani ,in zona soseaua mangaliei nr.57 langa complexul profi, poate sa ne spuna primaria de ce sute de oameni cer o trecere de pietoni si nu lise face ?iar un deputat psd cum cere ceva i se face? multumesc