Manuela Mitrea a renunţat să mai candideze la Turnu Severin pentru că administraţia locală de acolo nu era cooperantă

Manuela Mitrea a renunțat să mai candideze la Turnu Severin pentru că administrația locală de acolo nu era cooperantă

Ştire online publicată Joi, 13 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Candidatul Alianței PSD - PC pe Colegiul nr. 8 la Camera Deputaților, Manuela Mitrea, se află la prima confruntare electorală cu alegătorii din județul Constanța. După două mandate de deputat obținute în circumscripția Mehedinți, Manuela Mitrea a ales acum un colegiu din municipiul Constanța. - În presa locală mehedințeană ați fost „acuzată” de ignoranță. Se spune că acolo ați fost activă ca deputat doar în perioada guvernării PSD, ulterior îndepărtându-vă de cei care v-au dat votul și de problemele lor și pierzând astfel teren în fața PD-L. V-a fost teamă să mai candidați în Mehedinți și ați venit la Constanța, mizând pe notorietatea clanului Mazăre și sporindu-vă astfel șansele de a obține un nou mandat de parlamentar? - Observ că întrebarea dumneavoastră e un mic articol de opinie și nu doar o simplă întrebare, dar am să vă răspund la ea. Nu știu unde și când am fost acuzată de ignoranță, poate era firesc să-mi citați exact acele articole din presa mehedințeană. De asemenea era bine să specificați ce înseamnă pentru dumneavoastră presa mehedințeană. Nu cred că toate publicațiile dintr-un județ pot fi băgate în aceeași oală. Din câte știu eu, într-o democrație, există ziare de opinii diferite, de orientări politice diferite, unele te critică, altele te laudă. Dumneavoastră știți altceva? Cât privește faptul că am fost activă doar în perioada guvernării PSD, cred că exagerați din nou. Am fost mai activă în timpul guvernării PSD, pentru că atunci proiectele mele au fost sprijinite de guvernul partidului din care făceam parte. Din păcate, guvernarea PD-PNL n-a mai avut aceeași deschidere pentru aceste proiecte, de parcă ele nu-i priveau pe aceiași oameni. Asta e realitatea în România și știți bine acest lucru. Chestia asta, nu-l sprijinim că nu-i de-al nostru, ba îi mai băgăm și bețe în roate, funcționează din plin la politicienii români. Din acest motiv am renunțat să mai candidez la Turnu Severin. Autoritățile locale, dominate de PD-L, mi-au dat de înțeles foarte clar cât de cooperante vor fi. La Constanța am venit pentru că am fost invitată să candidez și acum patru ani. Și pentru că am relații foarte bune cu autoritățile locale de aici, cu primarul Radu Mazăre. Asta e o garanție că nu ne vom faulta reciproc când vom pune în practică proiectele pe care le avem. Credeți că acest lucru e bun sau e rău pentru constănțeni? - Este un vot uninominal, acum se spu-ne că se alege omul și nu partidul. Strategia de campanie de până acum trădează însă o dependență mult prea mare de partid pentru acest nou sistem de vot. Se poate vorbi despre o nesiguranță în ceea ce privește propria imagine și o continuare a exploatării imaginii de partid? - Sunt sigură că ați citit legea votului uninominal. Cum sunt la fel de sigură că ați remarcat că la alegerile astea contează ce face candidatul, dar, în egală măsură, contează ce face și partidul. Știți câți candidați independenți s-au înscris în cursa electorală? Eu nu știu să fie prea mulți. Nu vă place actuala lege? Ok, poate nici mie nu-mi place. Dar până una alta, este legea care reglementează aceste alegeri și ne supunem ei. N-am nici o problemă de imagine, dar suntem la fel de importanți și eu, și partidul. Așa că ne promovăm reciproc. - Așa cum ați recunoscut și la vremea respectivă, în 2005 ați intrat în breasla notarilor fără a susține examen. Ați făcut doar o cerere la Rodica Stănoiu, ministru al justiției la vremea respectivă și colegă de partid, care v-a chemat și v-a pus mai multe întrebări, dându-și apoi acordul pentru numirea dumneavoastră ca notar public, lucru care a generat un oarecare scandal. Dacă tinerii constănțeni, absolvenți ai facultății de profil, vă vor solicita, în calitate de deputat de Constanța, să îi sprijiniți să acceadă în breasla notarilor în același mod, o veți face? - Scandalul intrării mele în breasla notarilor a fost unul eminamente politic. Celebrul ministru al injustiției Monica Macovei a vrut să-i caute nod în papură fostului ministru și ne-a găsit pe noi. Spun noi, pentru că am fost mai mulți băgați în scandalul ăsta. Firește, dintre toți, eu eram cea mai blamabilă, pentru că eram și soția lui Miron Mitrea. Numai că toată vendeta doamnei Macovei a fost un bluf. Justiția ne-a dat dreptate. Activitatea mea de notar mi-a dat dreptate. Credeți că dacă eram un notar făcut peste noapte mai existam acum? Mai aveam clienți, după tot acest scandal, dacă nu eram un notar bun? Cât îi privește pe tinerii constănțeni, absolvenți ai facultății de drept, ei trebuie să se sprijine în primul rând pe capacitatea lor profesională și pe lege. - Credeți că, în calitate de aspirantă la un mandat de deputat pe un colegiu din Constanța, imaginea d-voastră va fi afectată de cea a unui fost ministru al Transporturilor (n.r. - Miron Mitrea, soțul Manuelei Mitrea) citat într-un dosar de corupție de către DNA? Procurorii au început, pentru a treia oară, urmărirea penală împotriva sa, ceea ce… totuși, nu e de trecut cu vederea… - Iarăși îmi puneți o întrebare sub forma unui articol de opinie. Miron Mitrea n-a fost găsit vinovat de nimic, dar i se pun în cârcă drumurile până la DNA. Dacă folosim criteriul ăsta, și președintele Traian Băsescu este de blamat, pentru că și el a fost pe la DNA cu dosarul flota. Deci hai să vorbim despre lucruri concrete. Miron Mitrea și-a dat demisia din Parlament ca să poată DNA-ul să-l ancheteze. Același DNA care îl mai anchetase timp doi ani pe aceeași temă. S-a prezentat la audieri ori de câte ori a fost chemat, a răspuns tuturor întrebărilor procurorilor. Și va face asta și în continuare pentru că el știe că nu e vinovat de nimic. Așa că nu văd de ce aș avea eu o problemă din cauza asta. Este clar că i s-a făcut un dosar politic. - Spuneați, în contextul unui interviu acordat în luna septembrie ziarului nostru, că ați avut probleme din cauza faptului că ați fost întotdeauna percepută drept „soția lui Miron Mitrea”. Ce ați făcut, concret, pentru a contrazice această percepție? - Nu știu la ce declarație vă referiți și în ce context a fost dată. Dacă a fost dată. Din moment ce port numele Mitrea și din moment ce nu am ascuns niciodată că sunt soția lui Miron, înseamnă că mă simt foarte bine în această ipostază. Îmi iubesc soțul. Cum să mă feresc de numele lui? Și de ce să mă feresc? Pentru că e singurul ministru al transporturilor, din 1989 încoace, care a construit o autostradă? Pentru că e unul dintre cei mai buni politicieni pe care îi are România la ora actuală? Pentru că e bărbat și și-a dat demisia din Parlament ca să poată fi anchetat de procurorii politici?