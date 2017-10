Manuela Mitrea a fost invitată încă din 2004 să candideze la Constanţa

Manuela Mitrea a fost invitată încă din 2004 să candideze la Constanța

O candidatură pe care mulți o numesc paradoxală pentru un colegiu din Constanța, în contextul parlamentarelor din toamnă, este cea a Manuelei Mitrea, în prezent deputat PSD de Mehedinți. Social-democrata a răspuns invitației Organizației Județene a PSD și a decis ca, la confruntarea din toamnă, să candideze pentru un colegiu din municipiul Constanța, mai exact pentru colegiul cu numărul 8 de la Camera Deputaților. Deși recunoaște că a avut de suferit din cauza imaginii create în jurul său, anume aceea de „soție a lui Mitrea”, candidata PSD-ului la un mandat de deputat a ținut să menționeze că este convinsă că va putea să schimbe percepția oamenilor, astfel încât electoratul constănțean să vadă în ea „un om care vorbește mai puțin, dar căruia îi place să realizeze multe”. - De ce o candidatură la Constanța? E cel puțin surprinzătoare… - Am să vă spun la modul cel mai sincer. Eu am fost invitată și în urmă cu patru ani să candidez la Constanța. Atunci am refuzat invitația pentru că mai aveam lucruri de finalizat în Mehedinți. Sunt un om care vorbește puțin, dar căruia îi place să facă foarte multe. Tocmai de aceea nici nu prea am ieșit în media. Revenind, în 2004 am refuzat invitația, deși îmi făcuse mare plăcere. Eu am avut întotdeauna o colaborare bună cu social-democrații din Constanța, chiar dacă nu am fost reprezentanta lor în Parlament. Acum, în 2008, am fost din nou invitată să vin aici, dar de data aceasta am acceptat pentru că mă gândesc că, rămânând în Mehedinți, o să promit oamenilor ceva. Numai că faptul că nu pot colabora cu administrația locală de acolo (n.r. - administrația locală din Mehedinți este democrat-liberală) m-a convins pe mine de faptul că n-am să-mi pot ține promisiunile făcute. Ori asta nu mă caracterizează deloc. Și așa am decis să vin aici, ca să pot face ceva concret. În Drobeta, spre exemplu, sunt foarte multe lucruri pe care le-am făcut. Nu vorbesc fără acoperire și sunt foarte mulțumită de asta. - Candidatura dumneavoastră aici, la Constanța, are vreo legătură cu un eventual „trafic de influență” care ar avea loc în cazul în care Miron Mitrea ar obține din nou portofoliul Ministerului Transporturilor? - (Zâmbind) Da, asta așa este. Dar ar fi un trafic de influență benefic pentru constănțeni. Voi avea sprijinul lui Miron în orice proiect aș iniția pentru Constanța. Imaginați-vă câte ar face Miron Mitrea pentru Constanța dacă eu m-aș duce, seară de seară, să-l toc la cap, să-i spun că „trebuie să facem șoseaua de coastă”, „trebuie să facem centura ocolitoare”… Cred că faptul că voi fi foarte susținută de Miron în proiectele pe care le voi realiza pentru constănțeni este un lucru bun pentru ei. Ca să concluzionez, faptul că sunt soția lui Miron Mitrea este un mare avantaj, un atu pe care nici nu îl ascund. - Cum anume vă veți construi imaginea în ochii electoratului constănțean, pentru că aici nu sunteți foarte cunoscută? - Va trebui să-mi fac un capital de imagine în ochii alegătorilor din Constanța. Asta e evident! Dar am să vă fac o mărturisire din acest punct de vedere. Cu toate că am fost percepută întotdeauna ca fiind doar „soția lui Miron Mitrea”, eu am intrat în partid înainte ca el să intre și, de fapt, înainte ca noi doi să ne cunoaștem. Am devenit deputat înainte de a mă căsători cu el. Dar lumea nu știe lucrurile astea… Nu am fost făcută deputat pentru că sunt soția lui. Din cauza percepției oamenilor am avut o reținere atunci când a venit vorba de ieșiri în media, pentru că mă gândeam că vor spune „Da, bun, a scos-o Mitrea pe sticlă”. Pe de altă parte, însă, nici n-aș putea spune că ieșirile prea dese sunt stilul meu. Nu sunt o per-soană căreia să-i placă spectacolul, prefer să stau să-mi fac treaba. Va trebui să mă fac cu-noscută eu, ca persoană. Asta în primul rând. Îmi voi deschide un cabinet în Constanța și mă voi întâlni cu alegătorii din colegiul meu foarte des. Atunci când eu nu voi putea să fiu la cabinet, echipa mea va fi acolo să preia problemele oamenilor. Voi merge din scară în scară, din bloc, în bloc. Voi candida pe colegiul 8 la Camera Deputaților pentru că știu, cunosc foarte bine problemele oamenilor de aici. Fără îndoială, voi sprijini administrația locală și voi face un lobby puternic la Guvern. După părerea mea, fără un parteneriat autoritate locală - Guvern nu poți să realizezi cât realizezi atunci când această colaborare funcționează foarte bine. - Concret, care dintre problemele cu care se confruntă oamenii din colegiul 8 (cartierele ICIL, Coiciu, Salvare, Inel 2, Viile, Medeea, KM 4-5, Centru 1) vor fi pentru dumneavoastră o prioritate? - Mă voi ocupa de parcul de 10 hectare din cartierul Soveja, unde va fi o Țară a piticilor și un pavilion pentru bătrâni. Spațiul verde, podul de la IPMC sunt, iarăși, obiective prioritare. Nu mă voi rezuma însă doar la problemele constănțenilor din colegiul meu. Ca deputat, trebuie să fiu alături de toți constănțenii, atât față de cei din municipiu, cât și față de cei din județ. Nu vă ascund faptul că eu cred că este extrem de important să revenim la programul ANL, care era foarte bun pentru tineri. Nu-i uităm nici pe bătrâni, nici pe cei dați afară din casele naționalizate, pentru că ei constituie o problemă. Cert este că am de gând să petrec mult, foarte mult timp în Constanța, aproape că mă voi muta aici, pentru că altfel nu se poate. Prin corespondență nu poți să faci campanie, nu poți să-i cunoști pe oameni și nici ei nu au cum să se apropie de tine. - Vă sperie această candidatură pe un colegiu din Constanța? - Nu, deloc. Eu vin foarte des aici, îmi place mult. Veneam mereu cu Miron la lucrări, la PSD. Îmi plac oamenii de aici, nu e nimic nou pentru mine. Îmi place atmosfera, nu mă sperie în niciun sens.