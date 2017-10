Mangalioții scoși în stradă de frigul din apartamente

1

ne-am saturat de politicieni corupti si mafioti

Oameni buni!!!(fratilor)sa iesim cu totii in strada si sa protestam impotriva actualii puteri si a celor care au fost inaintea lor....au distrus aceasta tara si au vanduto in interesele lor propii.Stam si inghetam in apartamente,platim facturi imense la cadura si pe de alta parte platim facturi imense si la Enel...ptr.ca nu-i asa...ne incalzim si cu electric in case...ca nu este suficienta caldura asta de 2 bani care o dau cei de la Callati Therm.....Sa va fie rusine "dragi conducatori "ai acestui oras si ai acestei tari....mizerie este,caini pe strada sunt,blocuri neterminate si nefinisate sunt,taxe mari la orice sunt,mafie si politie corupta este....oare avem ceva bun in acest oras..in aceasta tara?....hai sa facem ceva ptr. copii nostri...ne-am cam saturat de promisiunu desarte si falsuri intelectuale...lasati tineretul sa conduca aceasta tara ....ne-am saturat de comunisti si ideile lor invechite si proaste.Generatiile nascute dupa 1966 ...astea sunt solutiile Romaniei....ei sunt cei care stiu ce sa faca pentru acesta tara....da-tile o sansa...