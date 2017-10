Mangalioţii sancţionează on-line greşelile administraţiei locale

Mangalioții sancționează on-line greșelile administrației locale

Mangalioții, asemenea tuturor locuitorilor din țară, au posibilitatea de a-și exprima nemulțumirile, opiniile, comentariile față de activitatea administrației locale prin intermediul site-ului www.domnuleprimar.ro. Aici, toți cei interesați pot comunica direct primarului „problemele personale sau de interes comunitar”. Pe parcursul anului 2009, în timp ce municipiul se confrunta cu un blocaj administrativ, iar primarul și consilierii se judecau la Constanța, mangalioții au reacționat și pe această platformă online pentru a atrage atenția asupra tuturor realităților locale. Începând cu anul 2005, „DomnulePrimar.ro. Spune ce te doare!” funcționează la nivel național ca o sferă a dialogului pentru toți cetățenii care vor să ia atitudine în raport cu dificultățile pe care le întâmpină în diferite situații de interes personal sau public. Primarul are posibilitatea să răspundă în termen de 30 de zile conform Legii nr. 544/2001 capitolul II, secțiunea 1, art. 7, alin.1. „Sesizarea dumneavoastră, precum și răspunsul primarului vor fi publice pe site din dorința de a asigura transparența și comunicarea rapidă între cetățeni și primarii aleși”, se mai precizează pe prima pagină a site-ului. Către aleșii orașului Mangalia V. A. din Galați le-a adresat, pe 27 ianuarie, o scrisoare aleșilor locali privind obiectivele economice ale municipiului care ar trebui modificate. „Vă scriu în calitate de simplu cetățean, care încă din copilărie a fost fericit să viziteze de fiecare dată frumosul dvs. oraș. Tatăl meu a făcut armata acolo și, când veneam pe litoral, alegeam de fiecare dată Mangalia, fiind fericiți să mâncăm înghețată de la BIG sau shuberek turcesc cald și să vedem pe străzi pescarii cu sforile de guvizi sau țigăncile cu acadele și gume Tipi-Tip. (…) Visam ca, atunci când voi fi mare, să pot veni cu barca mea de croazieră în Mangalia și să acostez în portul său, ca să rememorez amintirile copilăriei și să mă bucur de oraș și de mare. Am așteptat cu interes să se finalizeze lucrările la noul port turistic, dar a fost o mare dezamăgire să aflu că tarifele sunt incredibil de mari, raportate chiar la tarifele celor mai scumpe marine din Marea Egee sau Adriatica, în condițiile în care facilitățile portului dvs. sunt aproape inexistente. (…) Este în interesul dumneavoastră să vă racordați la realitatea unei piețe competitive cum e cea a marinelor, pentru că e riscant să vă meargă vestea printre potențialii clienți că aveți prețuri uriașe neacoperite în servicii sau atracții turistice. Reputația pe o așa piață se câștigă foarte greu și se pierde foarte ușor. Există mulți români care v-ar putea fi clienți, dar cu asemenea tarife nu faceți decât să-i alungați în alte țări, pierzând toată lumea”. Imaginea Mangaliei Pe 10 februarie, Marian Oprea îi sugera primarului să „mai semneze câte un act, câte ceva, pentru că nu v-am ales să fiți imaginea Mangaliei”. „Vă rugăm, puneți oameni capabili să facă așa ceva”, adăugă el. „Nicio șansă”, îi răspunde Cezar într-un comentariu. Marian Oprea mai aduce în atenția edilului și situația eliberării certificatelor de urbanism, întâmpinând el însuși dificultăți la Primărie în această privință. „Am depus pentru certificatul de urbanism de pe data de 27.11.2008 și nici azi (n.r. - 9 februarie 2009) nu l-am primit. Ce să mai zic dacă pentru el aștept atât, pentru o autorizație de construcție cam cât mă puneți să aștept? Cam un an. Când mai fac casa, pe la 40 de ani, mă dă socru afară din casă”, descrie Marian Oprea, pe scurt, viitorul său în Mangalia. Mormane de gunoaie „Domnule primar, avem și noi o nemulțumire, avem insula din portul turistic de aici care înainte avea și ea containere de gunoi, acum avem doar gunoaie”, susține un alt cetățean care a preferat să nu își decline identitatea. Pe 8 aprilie, un alt locuitor se plângea de aceleași probleme. „Au trecut aproape zece luni de la instalarea dumneavoastră în funcție. Din punct de vedere administrativ orașul este blocat. Nu mai avem consiliu local, nu avem buget, orașul este plin de gunoaie și de câini”, remarcă el. „Nu puteți, nu doriți sau nu știți?“ Același cetățean continuă să mai remarce: „Niciun proiect edilitar din cele promise de dumneavoastră și PSD în campania electorală nu a demarat. Puținii bani pe care îi mai aveți în buget sunt cheltuiți pe activități festive și pomeni electorale care nu au niciun efect benefic pentru oraș și cetățeni”. „Nu credeți că e timpul să vă ocupați și de administrarea acestui oraș? Sau dacă nu puteți face acest lucru, nu credeți că e cazul să lăsați pe cineva care are capacitatea și dorința de a face ceea ce dumneavoastră nu puteți, nu doriți sau nu știți să faceți?”, îl întreabă, în final, mangaliotul pe edil. Locuințele ANL Printre principalele probleme semnalate de către locuitorii Mangaliei se numără cele legate de locuințele ANL. Ei vor mai multă transparență în cazul ANL-urilor. Pe 27 octombrie, un mangaliot îi solicita primarului Mihai Claudiu Tusac să facă publică lista definitivă a beneficiarilor. „Domnule Primar, vă rog frumos pe această cale ca, în data de 30 octombrie, când expiră termenul legal de rezolvare a contestațiilor pentru locuințele de tip ANL să faceți publică lista DEFINITIVĂ”, susține cetățeanul. Încă din luna ianuarie a lui 2009, locuitorii Mangaliei au început să posteze mesaje, sesizări, scrisori și întrebări pe site-ul domnuleprimar.ro. Cu toate acestea, până acum, niciun reprezentant al Primăriei Man-galia nu a răspuns niciunei sesizări. La nivel național, însă, alți edili reușesc să comunice zilnic cu lo-cuitorii și să le transmită punctele lor de vedere. Cel mai activ în ultimele șapte zile a fost primarul orașului Cluj-Napoca, Sorin Apostu (85 de răspunsuri). El este urmat de Gheor-ghe Ștefan (28 de răspunsuri), edilul din Piatra-Neamț, și de Constantin Octavian Boșcodeală (opt răspunsuri), primarul Buzăului.