Mangalia, prea mică pentru Tusac: „Ce să fac acolo? Îmi doresc un mandat în Parlamentul României“

Astăzi, începând cu ora 10.00, va avea loc ședința de constituire a consiliului local Mangalia. În cadrul aceluiași eveniment, membrii CL Mangalia, împreună cu noul primar, Cristian Radu, vor depune jurămintele de începere a mandatului. Tot astăzi va fi votat și cel care va ocupa funcția de viceprimar al municipiului. Potrivit unor surse din PSD, propunerile partidului pentru acest scaun ar fi Gheorghe Mazâlu sau Bogdan Maganu.Menționăm că primarul Radu Cristian declara în urmă cu aproximativ o săptămână că și-ar dori ca noul viceprimar al Mangaliei să fie din partea PSD. Președintele PSD Mangalia, Mihai Claudiu Tusac spune că partidul pe care îl reprezintă îl va propune ori pe Mazâlu, ori pe Maganu. Tusac a declarat, din nou, că nu are nicio ambiție în acest sens, toată atenția sa urmând să se canalizeze pe alegerile parlamentare din toamnă.„Eu nu voi face parte din Consiliul Local. Ce să fac acolo? Am fost primar ca acum să fiu consilier local? În niciun caz nu voi ocupa funcția de viceprimar, eu am alte ambiții. Îmi doresc un mandat în Parlamentul României, după care mă retrag acolo. Acum (ieri după-amiază-n.r.) discutăm cine anume va ocupa această funcție. Există două propuneri Mazâlu sau Maganu”, a declarat Tusac.Reamintim faptul că scaunele pentru consiliul local se vor împărți astfel: PDL și PSD vor avea, fiecare, câte șase oameni în CL, alianța Centru-Dreapta formată din PNL și PC a obținut patru scaune de consilier, în timp ce PP-DD va avea doi reprezentanți. Partidul România Mare a obținut un mandat.Referitor la cei care ar urma să facă parte din CL Mangalia, menționăm că Partidul Democrat Liberal va fi reprezentat de Vasile Iorga, Ion Gogoașă, Paul Foleanu, Laura Cîrlan și Marin Popescu. PSD îi va avea pe Gheorghe Mazâlu, Ion Petcu, Dănuț Moldovan, Constantin Filimon, Ghiulgian Mimbulat și Bogdan Maganu. Cu patru posturi obținute, alianța PNL-PC îi va avea drept consilieri pe Sorin Andrei, Vasile Olan, Cristian Drăgan și Florin Tănase. Candidatul PP-DD pentru funcția de primar, Marin Ciocâia, va reprezenta partidul în Consiliul Local alături de Ștefan Bociog. Nu în ultim rând, Ion Mincă va ocupa funcția de consilier din partea Partidului România Mare.