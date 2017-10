Mangalia, la ora adevărului: când va ajunge apa caldă şi în casele oamenilor?

Mangalia, la ora adevărului: când va ajunge apa caldă și în casele oamenilor?

După patru ani de zbucium, scandaluri, dar mai ales frig în case, Mangalia pare să fi intrat în normalitate după alegerile locale din iunie. Deși a trecut doar o lună de la preluarea mandatului, noul primar Cristian Radu susține că a reușit să facă pace în Consiliul Local și să instaureze o stare de normalitate atât în Primărie, cât și în oraș. Cu toate acestea, Mangalia se confruntă în continuare cu problema lipsei apei calde. Despre cum va rezolva această situație, dar și multe alte proiecte, am stat de vorbă cu primarul Cristian Radu.- Cum ați găsit Primăria Mangalia?- Este agitație la început. Acum ne-am intrat într-un ritm aproape normal. De fapt, i-am rugat pe colegii mei din Primărie să țină ritmul cu mine. Probleme au existat mai mult în Consiliul Local, nu în privința implementării proiectelor.- Ce ați reușit să faceți într-o lună și jumătate de mandat?- În primul rând, sunt mulțumit de acest sezon estival. Mă bucură că sunt mai mulți turiști, decât au fost în ultimii patru-cinci ani de zile. Al doilea aspect pe care aș vrea să-l precizez, este faptul că într-o lună și jumătate vorbim despre proiecte. Am un proiect cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului intitulat „Callatis-Istorie la malul mării”, de 4 milioane de euro. Este un proiect important prin care vor fi valorificare toate monumentele istorice din sudul litoralului. Avem proiectul Clubului Nautic de 1 milion de euro, care este în curs de semnare. Sunt foarte multe proiecte pe care dorim să le dezvoltăm. Într-o lună și jumătate am început să rezolvăm o problemă stringentă a Mangaliei, cea a câinilor fără stăpân. Sunt convins că avem foarte mult de lucru pentru că sunt foarte muți câini fără stăpân și trebuie să avem grijă de ei, dar și ei trebuie să aibă grijă de locuitorii Mangaliei și de turiști pentru că au existat foarte multe cazuri de persoane mușcate. Am mai făcut ceva destul de important, în sensul că am reabilitat clădirea Primăriei, pentru că turiștii care vin în Mangalia sunt interesați să vadă și sediul administrației locale.- De curând a fost realizat contractul cu Callatis Therm. Cine va aduce acum apa caldă și căldura în Mangalia?- Acest contract cu firma care furnizează agent termic trebuie încheiat. De altfel, toate demersurile noastre din ultima perioadă se îndreaptă către acest rezultat. Nu se poate așa ceva. Vorbim de 2012, vorbim de civilizație. Pe lângă faptul că nu au avut căldură astă iarnă, oamenii nu au nici acum apă caldă și cred că vor avea undeva în toamnă pentru că sunt anumiți pași legali pe care trebuie să îi parcurgem. Trebuie să preluăm, să inventariem și să autorizăm centralele termice. Totuși, această firmă căpușă trebuia să asigure continuitatea și să dea oamenilor apă caldă pentru alte 90 de zile. Ei nu știu să facă altceva decât să intermedieze, adică să ia combustibilul la un preț și să îl vândă la suprapreț. Dacă rămâneam cu acest contract exista riscul ca oamenii din Mangalia să plătească același preț exorbitant pentru gigacalorie ca și iarna trecută. S-a început rezilierea contractului cu firma furnizoare. Am fost chemat la mediere, trimis în judecată, nu e nicio problemă. Îmi asum orice risc pentru ca oamenii din Mangalia să aibă căldură la iarnă. Știu că acum două zile le-a fost ridicat avizul de funcționare de către ANRSC. Următorul pas este să preluăm punctele termice din Mangalia, să reactivăm GOLD-ul (Regia Autonomă de Gospodărire Orășenească Locativă și de Drumuri) și să punem bazele unei regii autonome. De fapt, se lucrează la foc automat pentru a lega aceste puncte termice la gaze până la iarnă. Toate eforturile noastre sunt pentru ca oamenii să achite un preț decent la gigacalorie, adică cel despre care am vorbit în campanie, situat undeva între 200-250 de lei. Probabil că și în această situație vor exista persoane care nu își vor permite să plătească, dar vom asigura subvenții. Vom asigura subvenții și pentru cei care folosesc încălzirea cu lemne.- Cum va fi soluționată problema câinilor comunitari.- Avem undeva între 2.000 și 3.000 de câini comunitari, în Mangalia și stațiunile aferente, asta pentru că nu au fost sterilizați. Am început sterilizarea și ne dorim ca până la anul să nu mai avem câini prin oraș, ci adăposturi special amenajate. Oamenii care au câini pe lângă blocuri trebuie să înțeleagă că acele animale sunt pașnice cu locatarii, dar cu persoanele pe care nu le cunosc se manifestă altfel. De asemenea, ei trebuie să înțeleagă că dacă au câine, acesta trebuie ținut în casă sau în curte. Este un proiect al Primăriei, cu ONG-urile de specialitate și le voi lăsa mână liberă reprezentanților acestora pentru că ei știu cel mai bine care sunt pașii legali pentru a stopa acest fenomen.- Cum a fost sezonul estival 2012 la Mangalia?- Singura mulțumire pentru sezonul acesta este că avem un număr mai mare de turiști. Din păcate anul acesta nu am avut nicio strategie. De la anul vom avea altă abordare, vom organiza foarte multe evenimente. În primul rând, sezonul estival 2013 va fi organizat începând cu octombrie 2012 ca la 1 mai să fie exact cum era în perioada anilor ’90. Este trist că ne raportăm la acea perioadă, însă aceasta este realitatea. Stațiunile erau într-o stare mult mai bună la momentul respectiv. Scopul nostru este să alocăm cât mai puțini bani din bugetul local și să găsim sponsori care să se ocupe de finanțarea acestor evenimente. Acum este un haos total în stațiuni, însă nu puteam schimba regulile jocului în timpul jocului. La data de 2 iulie când am intrat în Primăria Mangalia, eram în mijlocul sezonului estival și nu aveam ce să mai facem. V-am zis, de la anul vom avea o altă abordare și ne dorim ca stațiunea Neptun, spre exemplu, să redevină oaza de verdeață de altă dată. Există clădiri în paragină care nu ne fac cinste, există hoteluri de două stele, care nu oferă condiții optime de cazare și care vor trebui să își crească standardele calității. Aceasta va fi una dintre obligațiile pe care agenții economici vor trebui să le respecte de anul viitor.- Veți continua reabilitarea termică a blocurilor începute de Tusac?- Cu siguranță. Acest proiect se va desfășura din banii Guvernului și cu cei ai Uniunii Europene, dacă se poate. Mai mult decât atât avem un proiect de 10 blocuri, care undeva în toamnă vor începe să fie reabilitate, dar asta înseamnă lucrări complete: tâmplărie, subsol și acoperiș. Nu doar placat cu polistiren sau ce consideră ei că au făcut până acum. În plus, vor fi verificate acele lucrări care s-au făcut deja, iar unde vom vedea că nu este ceva de calitate, se va reface lucrarea. În această situație se află și blocul de lângă Primăria Mangalia. Mie personal nu-mi place cum este făcut.