Mangalia, îngenuncheată de un nou "război" - pierderi de milioane de euro. Cine achită nota de plată?

toti niste hoti

M-am nascut in mangalia , am crescut in mangalia , traiesc in mangalia! Pot sa va spun ca toti primarii fura diferenta se cunoaste doar ca unii mai mult altii mai putin! Toti in preajma alegerilor chiar si inainte cu vreo 2 ani se pregatesc de 'razboi' . Cu cine credeti ca se aliaza?! Cu interlopii din Mangalia , la randul lor astia au locotenenti , apoi vin soldatii si soldatii cunostinte si sunt pusi sa caute cat mai multi oameni posibili care trebuie sa voteze cu x! In ziua alegerilor se umbla cu sacose cu bani si cumparand voturi cu 100 de lei chiar 50! De ex in 2012 la primul tur Tusac a avut cea mai mare 'armata' de scursuri ale mangaliei! Si in ziua alegerilor locotenentii si soldatii umblau cu pungile cu bani pe dupa colturi! 'Luati de aici cate 100 de lei , votati cu tusac , veniti sa ne aratati stampila ca altfel e vai si amar de voi' asa ziceau! Luai suta , votai cu cine vroiai ceea ce sa si intamplat , veneai le aratai stampila si le spuneai ca ai votat cu tusac. Ei se uitau fix la tine , in ochii tai, de parca ar fi fost psihologi fbi! Citeau deja ganduri 4 clase astia. In fine. A trecut primul tur