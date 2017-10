Interviu cu deputatul Zanfir Iorguș

Mangalia în derivă

Ştire online publicată Marţi, 07 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

De la începutul iernii, Mangalia a înghețat, atât la propriu, cât și la figurat. Cetățenii stau, de luni de zile, într-un frig cumplit în propriile locuințe, iar vistieria primăriei este goală și cu facturi restante de 60 de miliarde de lei din 2011. Despre toate aceste probleme am stat de vorbă cu deputatul Zanfir Iorguș, fost primar al Mangaliei.- De ce este frig în Mangalia, domnule deputat?- Pentru că avem o administrație locală iresponsabilă, pentru că Tusac și consilieri lui au greșit când au cheltuit, în 2011, peste 100 de miliarde de lei pe spectacole, fotbal, avocați, ceaiuri pentru pensionarii PSD etc și, acum, în plină iarnă, vistieria este goală.Tusac și consilierii lui au greșit din nou când au gonit societatea Rominterm, cea care avea în permanență combustibilul în stoc și au adus societatea finului Ciupercă (acesta fiind și administratorul firmelor lui Tusac), care nu are nici combustibilul necesar și nici cele 100 de miliarde de lei necesare pentru asigurarea stocului de CLU.- Fostul primar Tusac a lan-sat zvonul că aveți acțiuni la „Rominterm“ sau la „Callatis Therm“. Cum comentați?- Tusac este un mare mincinos și laș în același timp. Disperat de actuala situație creată în Mangalia, Tusac și acoliții lui aruncă tot felul de minciuni despre mine și alți adversari, sperând, astfel, că poate ma-nipula cetățenii ora-șului. Dezaprob toate aceste dezinformări ale lui Tusac și afirm, categoric, că nu am avut și nici nu am acțiuni la Rominterm, Callatis Therm sau la o altă societate ce are legătură cu termoficarea din Mangalia, lucru prezentat și în facsimilul oficial, în care apare acționariatul celor două societăți de la înființare și până în prezent. Tocmai pentru aceste calomnii și minciuni l-am dat în judecată pe Tusac (în dosarul 6363/118/2011, cu termen pe 28.02.2012) și-l aștept să probeze acolo toate aceste minciuni, ba, mai mult, o să înregistrez declarația pe care o va face la Tribunalul Constanța, unde se judecă dosarul, pentru ca toată lumea să vadă și ce spune sub jurământ.- Care credeți că este soluția de ieșire din criza instalată în sistemul de termoficare de la Mangalia?- Am avut o întrevedere, joi 2 februarie, cu premierul României, căruia i-am prezentat situația și care a aprobat 15 miliarde de lei din rezerva Guvernului pentru Mangalia. Din păcate, dacă pre-mierul a dat o Hotărâre de Guvern în aceeași zi, Filimon și consilierii locali se ceartă de săptămâni bune, fără să reușească să aprobe o HCL cu prețul gigacaloriei pentru populație și de producție.Personal, profit de ocazie și adresez rugămintea tuturor con-silierilor să lase cearta și lupta politică, cel puțin până la sfârșitul iernii, să dea căldură oamenilor și, după aceea, putem să analizăm și să găsim soluții pentru iarna viitoare.- Unde este Mangalia curată, liniștită, de altădată? Orașul arată, azi, ca un vapor în derivă.- Din păcate, timp de patru ani de zile, Tusac și colegii lui din USL au administrat orașul doar la indicațiile și pentru șefii lui de la Constanța, fără să aibă o strategie bazată pe prioritățile și necesitățile oamenilor din oraș. A alungat de la primărie toți oamenii cu experiență și a angajat în locul lor oameni nepricepuți, dar obedienți lui, care nu au fost în stare să facă nici măcar un proiect cu finanțare europeană.A dorit să conducă orașul de unul singur, fiind cel care a cerut, primul, dizolvarea Consiliului Local Mangalia. A umilit și schimbat mulți viceprimari - Viorel Oleniuc, Ion Mincă, Sorin Andrei, Constantin Filimon, iar Ion Mincă, iar Sorin Andrei, iar Filimon, iar, acum, face întâlniri secrete pe la cârciumi, să-l schimbe pe Filimon cu Sorin Andrei. A menținut o atmosferă tensionată atât în Consiliul Local, cât și în oraș. Oamenii și agenții economici din Mangalia au fost recompensați doar cu sute de amenzi și taxe noi. La lucrările din oraș nu au avut acces decât societățile comerciale pesediste de la Constanța și din țară, iar cele din Mangalia fiind falimentate.Toate acestea au condus la o lipsă de încredere în instituțiile administrației publice locale dar sper ca, noua conducere a primă-riei să reinstaureze starea de normalitate și respect.