Mangalia fierbe: PSD rugat să-i strunească ilegalităţile lui Tusac

Nu TUSAC, Nu IORGUS!

Situatia a depasit cu mult normalitatea. Nu-mi place PDL dar nici de Tusac. Tusac are un suflet negru, amar. Pana si oameni din cercul sau apropiat il detesta si ii stau alaturi doar de frica pentru ca sunt amenintati. Tusac a adus mafiotii in Mangalia. Acum promite cate-n luna si-n stele dar de ce a asteptat pana in campanie ca sa faca ceva? Pentru ca e fals si nu are intentii bune. Nu vedeti ca oasul e plin de caini, e murdar? Dragi mangalioti, alegeti cu sufletul, haideti sa incercam ceva nou. Oricare dintre candidati ar fi mai bun decat Tusac sau Iorgus!