Prioritățile bizare ale lui Tusac

Mangalia fără căldură, dar cu fântână muzicală de trei milioane de lei

Primăria Mangalia are intenția de a construi un nou sens giratoriu la intersecția dintre Șoseaua Constanței și strada Matei Basarab. Procedura de licitație a fost postată deja în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), iar valoarea investiției se ridică la 3.000.000 de lei. Potrivit proiectului, în sensul giratoriu va fi amenajată și o fântână arteziană muzicală cu lumini. Sistemul muzical va avea cel puțin 150 de melodii, iar diametrul sensului giratoriu va fi de aproximativ 37 metri. Potrivit reprezentanților primăriei, scopul principal al proiectului este fluidizarea traficului, dar și modernizarea aspectului municipiului. „Mangalia are alte priorități decât are Tusac“ Se pare totuși că nu toți reprezentații primăriei sunt familiarizați cu existența acestei hotărâri. Consilierul PDL Paul Foleanu se declară uimit atât de natura acestui proiect, cât și de suma enormă ce va fi investită. El afirmă că nu își poate da seama de unde vor fi luați acești bani, în condițiile în care bugetul pe 2011 nu a fost stabilit încă. „Nu-mi dau seama de unde vrea să scoată primarul banii aceștia. Bugetul pe anul acesta nu a fost stabilit încă”, afirmă Foleanu. De asemenea, consilierul își amintește că s-a menționat o astfel de intenție în cadrul unui consiliu din 2010, dar că atunci se discuta despre un proiect de refacere a sensului giratoriu dintre Șoseaua Constanței și strada Matei Basarab, nicidecum despre o construcție așa de amplă. „S-a discutat la un moment dat, anul trecut, despre refacerea vechiului sens giratoriu, însă atunci se preco-niza o investiție de patru miliarde (lei vechi). Auzisem ceva, din alte surse, căci primarul nu ne arată nouă proiectele propriu-zise, că ar vrea să facă și o fântână care urma să fie amplasată la blocurile din zona respectivă, nu în sensul giratoriu”, a declarat consilierul. Foleanu s-a arătat vizibil iritat de faptul că este pus la capătul listei de priorități un astfel de proiect într-un oraș care are nevoie de foarte mulți bani pentru a-și plăti „datoriile la furnizori de căldură”. Potrivit declarațiilor consilierului, aceste sume imense de bani ar trebui folosite în alte scopuri, și-așa primarul „a plantat destui palmieri și trandafiri anul trecut”. „Mangalia are alte priorități decât are domnul Tusac. Trebuie făcute investiții mari în infrastructură, în sistemul de canalizare. Există datorii la furnizorul de căldură, care , probabil, dacă nu-și va primi banii, va sista alimentare”, a spus Paul Foleanu. De asemenea, pedelistul a de-plâns situația litoralului afirmând că stațiunile ce sunt în administrația municipiului Mangalia sunt „într-o stare deplorabilă”, iar fondurile aruncate pe fântâni muzicale ar trebui alocate în acest sens. „Măresc taxele și dau banii pe toate prostiile“ Nici fostul primar Zanfir Iorguș nu s-a arătat încântat de planurile actualului edil din Mangalia. Potrivit declarațiilor sale, toate proiectele serioase care au existat pentru municipiu au fost trate cu superficialitate de către Claudiu Tusac, accentul căzând pe „aberații de tipul fântânilor muzicale și Western Park.” Iorguș este revoltat și de faptul că cele șase proiecte cu finanțare europeană, inițiate pe vreme când era el primar, au fost abandonate, iar banii - pierduți. „Domnul primar a tratat toate pro-iectele serioase cu superficialitate. Mai mult de atât, chiar și cele șase proiecte pe care le-am început eu și pentru care aveam finanțare europeană nu au fost duse la îndeplinire. Pe lângă asta, de trei ani de zile nu a venit cu niciun proiect nou. Vin cu tot felul de porcării pe care cheltuiesc o grămadă de bani de tipul Western Park. Erau și caraghioși, îmbrăcați în cowboy. Măresc taxele și impozitele după care dau banii pe toate prostiile”, afirmă Iorguș. În ceea ce privește proiectul cu sensul giratoriu, fostul primar al Mangaliei declară nu ar trebui să se afle pe lista de priorități pentru că este „inutil și necesită costuri fantastice”. De asemenea, pentru realizarea unui astfel de proiect, vor trebui să se facă modificări majore, în zona respectivă aflându-se toate cablurile din oraș. Un alt motiv menționat de către fostul primar pentru a justifica de ce această construcție este una fără rost a fost cel privind amplasarea unei fântâni muzicale într-o zonă în care circulă foarte multe mașini. Din cauza zgomotului provocat de automobile, nici șoferii, nici trecătorii nu vor putea beneficia de cele peste 150 de melodii. Iorguș a sugerat că toată această investiție este o încercare a primarului de a transmite bani membrilor partidului din care face parte. „Probabil că aceste lucrări vor fi făcute fără licitație, iar dacă vor fi făcute cu licitație, probabil că aceasta va fi câștigată tot de firmele de casă pesedistă. Gura lumii spune că în Mangalia nu mai poți face investiții dacă nu le dai lor comision”, a declarat Zanfir Iorguș.