Mangalia, din scandal în scandal. PSD şi PMP, acuzaţii la adresa primarului Cristian Radu

Mangalia, din scandal în scandal. PSD și PMP, acuzații la adresa primarului Cristian Radu

Consiliul Local Mangalia continuă să funcționeze la limita ambițiilor și orgoliilor personale în detrimentul celor care și-au pus speranța că lucrurile vor intra în linie dreaptă în acest mandat.Dacă până acum cetățenii erau obișnuiți ca primarul Mangaliei, Cristian Radu, să se plângă constant că nu-i sunt votate proiectele, iată că, a venit și timpul ca opoziția să se tânguiască că edilul îi tratează cu aroganță și dispreț fugind de la ședințele Consiliului Local. Și nu singur, ci însoțit de aleșii liberali pe care, practic, îi are în subordine, el fiind și președintele PNL Mangalia. Ultima ședință a Consiliului Local Mangalia a avut loc, zilele trecute, mai exact pe 6 septembrie, pe ordinea de zi fiind câteva proiecte de hotărâre.Având în vedere apropierea debutului anului școlar 2016-2017 și pentru ca actul de învățământ să se desfășoare în condiții de normalitate, grupul de consilieri locali ai PSD Mangalia a supus votului colegilor prezenți la ședință suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ din municipiu.„Pentru a boicota această hotărâre extrem de importantă pentru funcționarea instituțiilor de învățământ, consilierii PNL au recurs la modalități mai puțin onorabile de blocare a proiectului prin refuzul de a-l introduce pe ordinea de zi, iar mai apoi, prin părăsirea sălii de ședințe.Organizația PSD Mangalia condamnă public acest comportament ostil și avertizează reprezentanții PNL din cadrul Consiliului Local că ambițiile politice au implicații directe asupra educației copiilor din Mangalia.Considerăm că încercarea de a bloca un proiect atât de important dă dovadă de inconștiență și imaturitate, iar luptele politice trebuie să înceteze pentru a restabili echilibrul și normalitatea în Municipiul Man-galia”, au transmis, prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții PSD Mangalia.Reclamații vin și din partea consilierilor PMP. Și aceștia îl acuză pe primarul Cristian Radu de neimplicare, dar și de fuga de răspundere atunci când este luat la întrebări.„După votarea primelor trei proiecte aflate pe ordinea de zi și aprobarea lor în una-nimitate, consilierii PNL s-au ridicat de la masa de ședință și au plecat. Pretextul acestora a fost acela că ne-am dorit prea mult să participăm în consiliile de administrație ale școlilor, respectiv gră-dinițelor, și am completat o mare parte dintre acestea. Un pretext și o logică precară, în condițiile în care ne-am oferit disponibilitatea de a ne pune de comun acord în acest sens. Motivul real pentru care consilierii aleși ai PNL au plecat, a fost acela de a nu vota proiectul. Au refuzat să ia o hotărâre și au preferat să se sustragă rușinos de la ședință și să nu-și asume votul. Puteau vota împotrivă, dacă domniile lor considerau de cuviință, sau se puteau abține. Pentru a două oară , consecutiv, în decursul a două ședințe extraordinare, un proiect al PMP nu a fost supus votării, din lipsă de cvorum. Domnul primar ales, Cristian Radu, ne-a tratat cu aceeași lipsă de respect, plecând din cadrul ședinței. Trist este faptul că aceste hotărâri pe care le iau nu îi afectează în mod direct, dar îi afec-tează pe cei care le-au acordat încredere și i-au votat. Este inadmisibil să tolerăm un asemenea comportament infantil! Sunteți primarul tuturor! Sunteți consilierii întregii comunități! Asumați-vă răspunderea și nu mai dați bir cu fugiții!”, au transmis și aleșii PMP.Nu se știe cu exactitate dacă fuga primarului și a consilierilor liberali de la ședință a fost rușinoasă sau sănătoasă, deoarece, cu toate că am încercat să obținem un punct de vedere din partea primarului nu a fost posibil. Chiar și așa, și tăcerea este un răspuns! Așadar, până ce vom fi lămuriți sub ce pretext au părăsit ședința, putem interpreta că orgoliile și ambițiile copilărești, încă există la Mangalia.