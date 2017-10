Mangalia, bătălia din care scapă cine poate

Așa cum era de așteptat, butoiul de pulbere pe care a stat Mangalia patru ani a explodat odată cu venirea campaniei electorale. S-a dat drumul la "dulăii electorali" puși pe tăiat, rupt și mâzgălit afișele competitorilor din lupta pentru un loc în Consiliul Local sau pentru mult râvnitul fotoliu "cu masaj" al lui Tusac. Cel mai norocos este însă chiar edilul în funcție, care, pe lângă echipa sa de campanie reprezentată prin membrii de vază ai PSD, îi are alături și pe angajații primăriei, trimiși din ușă în ușă să cânte colinda electorală "Pro Tusac". "Prăbușirea lui Mihai Claudiu Tusac în sondajele îl determină să ia măsuri disperate. Tusac îi obligă pe angajații primăriei - plătiți din bani publici - să meargă, zilnic, din casă în casă, constituiți în «co-misii» și să promită locuitorilor lucruri aberante: apă caldă și rece gratuite, facturi la încălzire diminuate, fără însă să aibă vreun temei legal prin care să poată face acest lucru. Cei 20 de angajați ai primăriei vor fi scoși în campanie electorală PSD, deși sunt plătiți din banii cetățenilor orașului!", se arată într-un comunicat de presă al organizației PDL Mangalia.Colac peste pupăză, potrivit contracandidaților săi, dar și președintei BEC, Daniela Lazăr, Poliția Locală e pusă drept străjer la afișele PSD, pe care le păzește cu loialitate zi și noapte. Un exemplu concret este bannerul anti-PDL, situat lângă Primăria Mangalia, pe schelele folosite la anveloparea blocului M. Întrucât materialul pus de social democrați atacă fără scrupule candidații PDL, organizația democrat liberală a făcut, în data de 20 mai, o contestație la BEC, pentru ca acesta să fie dat jos. Astfel, biroul a admis cererea pedeliștilor și a dat o hotărâre prin care îl obligă pe Tusac să coboare materialul electoral, însă tot degeaba. Trei mașini ale Poliției Locale păzesc bannerul în permanență, pentru ca nu cumva - Doamne ferește - să-i treacă cuiva prin cap să înlăture legal materialul publicitar. "Primarul a dat ordin și sunt trei mașini ale Poliției Locale care stau de pază în permanență. Noi am epuizat toate căile legale prin care acest banner poate fi dat jos, am depus contestație și, după cum știți, BEC-ul ne-a dat dreptate. Îi vom face plângere penală lui Tusac, pentru abuz în serviciu. Nerespectarea hotărârii este considerată infracțiune", spune consilierul PDL Paul Foleanu.Candidatul independent Cristian Radu spune că această campanie care se desfășoară la Mangalia este departe de a fi civilizată. Radu menționează că a trecut prin toate focurile iadului când vine vorba de atacuri la persoană, familie, materiale electorale rupte, tăiate și mâzgălite. "Am avut afișele și bannerele tăiate cu sabia, cu cuțitul. Am primit amenințări, mi s-au adus injurii mie și familiei mele. Toate acestea sub ochii și sub supravegherea Poliției Locale, care nu face altceva decât să păzească materialele electorale ale unui singur candidat. Din banii noștri, ei păzesc bannerele lui Tusac, în loc să le păzească pe toate, așa cum ar fi normal. Oricum, știam de la început că nu va fi o campanie civilizată, dar nu am dat înapoi și nici nu voi da. Asta nu înțeleg ei, că, deși sunt atacat din toate părțile cu articole murdare în niște publicații locale nesemnate, deși se rup afișe, eu nu o să cedez", a spus Cristian Radu. Deputatul PDL Zanfir Iorguș, aflat și el în cursa pentru Primăria Mangalia, spune că gesturile primarului în funcție sunt unele "disperate ale unui perdant". "Nicăieri nu este nebunie ca la Mangalia. Tusac și gașca lui de mafioți fac presiune, amenință oamenii, bat, distrug, fac orice în speranța că va mai câștiga un vot. A dat dispoziție să fie rupte și tăiate afișele lui Cristian Radu, a pus un mesh anti-PDL lângă primărie, a ajuns la agonia disperării. Nu mai are raționament și nu realizează că această agresivitate nu face altceva decât să îl îndepărteze de oameni. Sunt amenințați profesorii, directorii, Poliția Locală. Se poartă ca un mojic. A rupt un afiș de pe un stâlp și l-a lipit pe ușa Sanatoriului Balnear, după care a făcut poză și a trimis-o la Ministerul Sănătății, cum că sanatoriul face campanie. Un pârâcios ordinar! Nu știu cum are tupeul să facă așa ceva, când el i-a blocat lansarea candidaturii lui Radu Cristian în Casa de Cultură. Scoate angajații primăriei să facă campanie pentru el, să le promită oamenilor că vor avea totul gratuit. Are impresia că îi va manipula ca acum patru ani, când a venit cu proiectul de la locuințe pe care nu le-a realizat nici până în prezent. Este disperat și paranoic", a spus Iorguș.