Mangalia a ieşit în stradă, Tusac a fugit pe uşa din spate

4

Nu se cucereste puterea prin impostori

Cu mitinguri organizate ,improvizate si manipulate de niste impostori care vor sa puna tot felul de oprelisti activitatii primariei (vezi MINCA,IORGUS)nu se va face nimic .Sunt cetatean de peste 50 de ani crescut in Mangalia Stiu cine este si Minca am vazut cu ce s-a ocupat si Iorgus si cred ca ma voi satura si de Tusac la viitoarele alegeri daca se adevereste ca are oarece interese in societatea de furnizare a energiei termice.Pana atunci are dreptate cetateanu de la nr.3 ca o adunatura de consilieri parveniti prin diferitele activitati pe care le desfasoara si nescoliti duc orasul in haos.Rusine