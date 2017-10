Mandatul primarului Viorel Bălan, în pericol! Alegerile de la Nicolae Bălcescu ar putea fi repetate

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins, joi, recursul formulat de primarul comunei Nicolae Bălcescu, Viorel Bălan, în dosarul în care Curtea de Apel Constanța îl declarase incompatibil, decizia judecătorilor de la ÎCCJ fiind definitivă.Concret, în minuta publicată pe site-ul ÎCCJ se menționează: „Decizia Nr.1950/16.06.2016. Cu majoritate, respinge recursul declarat de Bălan Viorel împotriva Sentinței nr.359 din 19 noiembrie 2013 a Curții de Apel Constanța - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 16 iunie 2016. Cu opinia separată a domnului judecător Emanuel Albu în sensul admiterii recursului și admiterii în parte a acțiunii în sensul modificării Raportului de evaluare, constatând că în cazul incompatibilității pentru SC PANMINADA SRL a survenit prescripția administrativ disciplinară”.Necazurile primarului din Nicolae Băl-cescu au început în 2013, atunci când reprezentanții Agenției Naționale de Integritate (ANI) l-au declarat incompatibil. Potrivit ANI, Viorel Bălan s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 iunie 2008 - 21 septembrie 2010, deoarece a exercitat, simultan, funcția de primar al co-munei Nicolae Bălcescu și funcția de administrator al SC Panminada SRL (23 iunie 2008 - 5 ianuarie 2009) și al SC Pavicom SRL (23 iunie 2008 - 21 septembrie 2010). De asemenea, întrucât acesta ar fi omis menționarea în declarațiile de interese aferente anilor 2009 și 2010 a calităților deținute în cadrul SC Pavicom SRL, ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Jude-cătoria Constanța cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea infracțiunii de fals în declarații.„Nu am primit încă raportul ANI, tot ceea ce știu este din comunicatul de presă. Am avut cândva o firmă, dar, după ce am ieșit primar, am vorbit cu un avocat ca să fiu exclus, tocmai pentru a nu fi incompatibil. Nu știu ce s-a întâmplat, probabil este vorba de o neglijență, altfel nu-mi explic, pentru că eu știam că nu mai sunt în nicio firmă. Voi contesta în instanță după ce voi primi raportul ANI, întâi să văd exact de ce sunt acuzat”, spunea primarul Viorel Bălan, la timpul respectiv.Drept urmare, la scurt timp, șeful administrației a contestat decizia la Curtea de Apel Constanța numai că instanța nu i-a dat câștig de cauză. În consecință, el a formulat recurs la ÎCCJ, însă nici de această dată nu a avut noroc. Mai mult, calea de atac este și ultima, iar decizia este definitivă. În aceste împre-jurări, Viorel Bălan riscă să nu mai fie primar al comunei Nicolae Bălcescu.„Nu mă așteptam la această soluție. O să mă consult cu avocatul, să văd ce mai este de făcut. Nu am primit încă decizia instanței și nici nu am fost încă validat ca primar în noul mandat”, a declarat, vineri, primarul Viorel Bălan.La alegerile din 5 iunie, Viorel Bălan a câștigat mandatul cu 55% din voturile valabil expri-mate. În momentul de față, dosarul de validare a mandatului de primar se află pe rolul Judecătoriei Constanța, termenul stabilit de instanță fiind 22 iunie.Cu toate acestea, dosarul lui ar putea fi respins pe motiv că este incompatibil. Pe de altă parte, chiar dacă judecătorul ar trece de acest aspect, iar mandatul va fi validat, ulterior, prefectul județului Constanța l-ar putea demite, pe motiv de incompatibilitate.„Normal ar fi ca judecătorul să nu valideze mandatul dacă soluția este definitivă și executorie. De-abia ulterior, dacă mandatul este validat, Prefectura va putea intra pe firul problemei. Și într-un caz și în altul, ar urma ca, în termen de șase luni, să se facă noi alegeri, iar până atunci localitatea să fie condusă de viceprimarul ales de noul Consiliu Local. Nu putem lăsa comuna fără primar, însă în situația în care vor trebui organizate noi alegeri, trebuie respectate anumite pro-ceduri”, a declarat prefectul Adrian Nicolaescu.