Mandatul de primar al lui Radu Mazăre s-a blocat în hârtii

# ANI l-a declarat incompatibil pentru că a fost concomitent primar și administrator de firmă # Mazăre se justifică invocând o eroare materială veche de 11 ani: „Registrul Comerțului a greșit, nu eram eu administrator, ci fratele meu, Mihai” # Registrul Comerțului a îndreptat „eroarea materială” acum cinci zile, după ce Sorina Hortolomei A DAT UN TELEFON!!!!! # După ce a îndreptat „eroarea materială”, Registrul Comerțului trebuie să explice mențiunile de la data de 5.11.2003: „MAZĂRE RADU ȘTEFAN administrator retragere din funcție (…) MAZĂRE MIHAI administrator - numire (…) Data depunere specimen semnătură 04.11.2003” - De ce s-a retras în 2003 din funcție Radu Ștefan Mazăre, dacă acum pretinde că niciodată nu a fost administrator? De ce a fost numit Mihai Mazăre și a depus specimen de semnătură în 2003, dacă era administrator din 1998? Agenția Națională de Integritate solicită încetarea de drept a mandatului de primar al pesedistului Radu Mazăre pe motivul incompatibilității sale cu funcția de edil-șef al urbei tomitane. Potrivit prevederilor Legii 161/2003, Mazăre ar fi incompatibil cu funcția de primar al municipiului Constanța, dat fiind faptul că, așa cum se arată în articolul 87 al acestei legi, articol înscris în capitolul „Incompatibilități privind aleșii locali”, funcția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean sunt incompatibile cu „funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice altă funcție de conducere ori de execuție la societățile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare, la regiile autonome de interes național sau local, la companiile și societățile naționale, precum și la instituțiile publice”. Concret, conform investigațiilor ANI, Mazăre a fost incompatibil cu funcția de edil-șef al Constanței pentru că, timp de șase luni din primul mandat, a fost și șef al administrației publice locale, dar și administrator al Nisipuri SRL, ceea ce contravine prevederilor Legii 161. Menționăm că legea a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 279, pe data de 21 aprilie 2003. Ei bine, se pare că, de la acel moment, primarul PSD trebuia să se decidă între a fi administratorul societății sale și a fi primar al Constanței. ANI dezvăluie, însă, că social-democratul a optat pentru ambele, păstrându-și și funcția de administrator până în noiembrie 2003, moment în care s-a retras, cedându-i această poziție fratelui său, Mihai Mazăre. În urma acestor dezvăluiri, Legea 161 prevede că primarul ar trebui să rămână fără mandat, iar cel căruia îi revine sarcina de a-l demite este prefectul județului Constanța. În acest caz, reprezentantul Guvernului în teritoriu, Liviu Brăiloiu, are pârghiile legale pentru „a emite”, așa cum se arată în aceeași Lege 161, „un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile sau, după caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unității administrativ-teritoriale”. L-au căutat „la chiloți” și i-au trimis dosarul la Parchet Primarul Mazăre a organizat, ieri, o conferință de presă, declarând că a fost vorba de „o eroare materială” care a constat într-o înregistrare greșită la Registrul Comerțului. Limbajul primarului Constanței, ales prin vot direct de cetățeni, a fost agresiv, căzând uneori în derizoriu. Mai exact, primarul a ripostat față de cei de la ANI, reproșându-le că „i-au căutat chiloții” fără a-l contacta, în prealabil, măcar telefonic, pentru a solicita lămuriri. „Eu n-am fost întrebat nimic, s-au grăbit ca fata mare, să-i raporteze lui Băsescu”, a adăugat Mazăre, în spiritul aceluiași limbaj care, nu de puține ori, a șocat sau chiar oripilat publicul. Totuși, anterior, ANI precizase că Mazăre a fost informat în legătură cu declanșarea procedurii de verificare. Ulterior conferinței de presă, Mazăre a declarat pentru Realitatea TV că avocații săi l-au informat despre trimiterea la Parchet, cu trei zile în urmă, a dosarului instrumentat de ANI. Registrul Comerțului are de dat explicații Mai exact, potrivit justificărilor primarului, a fost vorba de două erori de la Registrul Comerțului, prima datând din 1998, atunci când administrator al firmei „SC Nisipuri” a fost trecut Radu Mazăre, în locul fratelui său, Mihai Mazăre, primarul fiind acționar unic, aspect pe care, declară Mazăre, legea nu îl interzicea la vremea respectivă. A doua eroare ar fi apărut, susține edilul-șef al Constanței, atunci când, în 2003, Mihai Mazăre a renunțat la funcția de administrator, în acte apărând, însă, că cel care a renunțat este Radu Mazăre. De fapt, conform istoricului firmei, consemnat la Registrul Comerțului (istoric pe care îl puteți găsi pe www.cugetliber.ro), în 5 noiembrie 2003, cel care a fost numit administrator este chiar Mihai Mazăre, iar cel care s-a retras este Radu Ștefan Mazăre. Printr-o altă cerere de mențiune, Mihai Mazăre a fost revocat din funcția de administrator o lună mai târziu, la 11.12.2003, fiind numită Sorina Moscu Hortolomei. Dacă a fost vorba de o eroare materială, ESTE PRACTIC IMPOSIBIL ca această eroare să nu fi fost observată chiar din noiembrie 2003, când s-a făcut schimbul între administratori. Registrul Comerțului trebuie să explice mențiunile de la data de 5.11.2003: „MAZĂRE RADU ȘTEFAN administrator - retragere din funcție (…) MAZĂRE MIHAI administrator - numire (…) Data depunere specimen semnătură 04.11.2003” - De ce s-a retras în 2003 din funcție Radu Ștefan Mazăre, dacă acum pretinde că niciodată nu a fost administrator? De ce a fost numit Mihai Mazăre și a depus specimen de semnătură în 2003, dacă era administrator din 1998? Pentru a spulbera dubiile, Registrul Comerțului trebuie să facă publică cererea de mențiuni depusă de Nisipuri SRL la 5 noiembrie 2003. Este cel puțin ciudat că de la eroarea inițială a Registrului Comerțului până la data „îndreptării” acestei erori, în 30 iulie 2009, adică acum cinci zile, au trecut 11 ani!!! Tot ciudat este că, în acest interval de timp, generos am putea spune, nu s-a sesizat nimeni cu privire la neregulile din actele societății. Iar pentru cei care stau la cozi și li se solicită zeci de hârtii la Registrul Comerțului, este, poate, și mai ciudat că îndreptarea s-a făcut cu urgență maximă, în 30 iulie 2009, în urma referatului redactat de Adriana Pața în aceeași zi, după ce a primit o sesizare TELEFONICĂ (!!!!) a Sorinei Moscu Hortolomei. Zgomot de fond Conferința de presă de ieri a avut loc pe una din terasele din stațiunea Mamaia, în imediata apropiere a șoselei, vestimentația primarului fiind, ca în multele ocazii, șortul și șlapii. Semnalăm că, în ultima perioadă, conferințele de presă ale primarului au loc în spații cu totul inedite, în care zgomotul de fond dă tonul ambianței și unde, de asemenea, se adună frecvent și tot soiul de „gură-cască”. În acest context, nu putem să nu ne întrebăm: sala din sediul instituției Primăriei Constanța, în care, de regulă, sunt organizate conferințe, la ce servește? Precizăm că acea cameră oferă toate condițiile unor înregistrări în condiții optime, spre deosebire de gălăgia și forfota care domnesc în timpul vacanței pe terasele din stațiune. „Le-am urat că o să mă pupe în fund” Întrebat, în contextul conferinței de presă de ieri, cum comentează investigația, de acum câteva zile, a jurnaliștilor de la agenția de presă HotNews, cu privire la cei 800.000 de euro acordați, prin contract, societății Soti Cable Neptun, pentru „știri de presă”, așa cum se arată în nota de fundamentare, Mazăre a comentat că ancheta a fost făcută „cu rea voință”. „Le-am spus celor de la HotNews că știu cine sunt, le-am spus că-l pupă-n fund pe Băsescu toată ziua, și le-am urat, le-am spus că o să mă pupe și pe mine în fund pentru ceea ce cercetează”, a fost, concret, reacția disproporționată, dar previzibilă, a lui Mazăre. Mai mult decât atât, el nu a negat existența acestui contract, dar a ținut să sublinieze că el este valabil pe o perioadă de patru ani, lucru semnalat, de altfel, chiar de către ziariștii de la HotNews. Considerăm că „invitația” edilului-șef către jurnaliști este departe de un limbaj elegant, fără exprimări pe care le numim, eufemistic, extravagante și poate trece drept o jignire la adresa presei libere. VEZI AICI ISTORICUL REAL AL FIRMEI NISIPURI SRL, PRECUM ȘI DOCUMENTELE PREZENTATE DE RADU MAZĂRE ÎN CONFERINȚA DE PRESĂ.