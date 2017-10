Mandatele a şase primari constănţeni la mâna justiţiei

Mandatele a șase primari constănțeni la mâna justiției

Șase primari din județul Constanța au intrat în vizorul Agenției Naționale de Integritate (ANI) după ce, pe numele lor a fost depusă o sesizare că ar fi incompatibili.Cei șase primari sunt Gheorghe Mol-dovan, primarul comunei Albești, Mugur Viorel Mitrana, primar al comunei 23 August, Florin Mitroi, primarul comunei Valu lui Traian, Nicolae Anghel, primarul comunei Castelu, Vasile Delicoti, primarul comunei Poarta Albă, și Traian Cristea, primarul comunei Costinești. Potrivit unui comunicat de presă, transmis de ANI, în urma procedurilor de evaluare, s-a constatat încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților pentru cei șase primari.Mai exact, reprezentanții ANI susțin că cei șase edili au fost declarați incom-patibili deoarece în mandatul 2008-2012 au deținut simultan, atât calitatea de primari cât și cea de reprezentanți ai unității administrativ-teritoriale în adunările generale ale acționarilor (AGA) în cadrul S.C. RAJA S.A. Constanța.„În urma verificărilor au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților. Potrivit prevederilor art. 87, alin. 1), lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, funcția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu funcția de reprezentant al unității administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăților comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăți comerciale de interes național”, se spune în comunicatul de presă transmis de ANI. Totodată, reprezentanții ANI mai susțin că, persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de trei ani. Cu alte cuvinte, aceștia ar putea pierde mandatele pentru care au fost aleși la data de 10 iunie 2012. Cu toate acestea, decizia ANI nu este definitivă. Astfel, primarii pot contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios-administrativ. Cum se apără primariiContactați telefonic, cei șase primari au spus că au depus în urmă cu ceva timp, la Agenția Națională de Integritate punctele lor de vedere dar, cu toate acestea, acum au fost declarați incompa-tibili.„Sesizarea la ANI a fost făcută de Nicușor Constantinescu. Nu înțeleg cum cei de la Agenția Națională de Integritate nu au ținut cont de punctul meu de vedere deoarece le-am explicat că m-am retras în urmă cu mai multe luni atunci când noi am aflat că nu era în regulă să facem parte și din AGA de la RAJA. Chiar și atunci când am fost de acord a fost vorba mai mult de o formalitate”, a spus primarul din Castelu, Nicolae Anghel. La rândul lui, edilul din Costinești, Traian Cristea, a spus și el că știe situația.„Cunosc situația. Nu este de acum, noi le-am răspuns celor de la ANI de ceva vreme. În luna septembrie a anului trecut am dat o hotărâre de consiliu local prin care ne-am retras din adunarea generală a acționarilor din RAJA. Ne-au înștiințat și acum o lună cu privire la acest aspect și le-am răspuns din nou. Acum nu am fost înștiințați, încă nu a ajuns la noi niciun document. Probabil au așteptat să vadă ce facem la alegeri pentru că dacă nu câștigam scaunele de primari sau de consilieri, nu eram incompatibili. Așteptăm să primim hârtia și facem contestație și toate demersurile legale pentru a ne demonstra nevinovăția”, a spus Cristea. Întrebat dacă aceste dosare sunt făcute „la comandă”, primarul Traian Cristea a declarat că „nu poate vorbi în necunoștință de cauză, așa cum face ANI”.Și primarul comunei Albești, Gheorghe Moldovan a rămas surprins de decizia celor de la ANI.„Aștept să primesc oficial raportul și apoi voi discuta cu avocatul pentru a contesta în instanță. Nu pot să spun decât că eu nu sunt vinovat”, a spus și Moldovan. Decizia celor de la Agenția Națională de Integritate l-a uimit și pe primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti.„Nu sunt vinovat cu nimic. Interesant că numai noi am fost declarați incom-patibili. Mă întreb, oare, de ce primarii de la PSD care și ei fac parte din AGA a RAJA nu sunt și ei incompatibili. Probabil, trebuie să le facem și noi sesizare dacă așa stau lucrurile”, a spus Delicoti. În altă ordine de idei, este surprinzător faptul că ANI i-a declarat incompatibili doar pe cei șase primari deși din acționariatul RAJA fac parte atât Consiliul Județean Constanța, cât și alte 33 de consilii locale, lucru pe care, de altfel, îl reclamă și primarii declarați deja incompatibili. Reamintim că, în luna noiembrie 2011, atunci când s-a făcut sesizarea pe numele celor șase primari la Agenția Națională de Integritate, toți cei șase primari făceau parte din Partidul Democrat Liberal. În momentul de față, doar doi au mai rămas la această formațiune politică, respectiv, Nicolae Anghel și Vasile Delicoti, ceilalți patru primari fiind acum membri PNL.