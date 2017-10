Mandat prelungit pentru Ion Constantin la conducerea Prefecturii Constanţa

Mandat prelungit pentru Ion Constantin la conducerea Prefecturii Constanța

Reprezentanții Guvernului României au prelungit man-datul prin care prefectul Ion Constantin rămâne la conducerea instituției deoarece numirea sa temporară a expirat, practic, la începutul acestei săptămâni.„Sunt în continuare pe funcție, mandatul meu a fost prelungit. Nu a fost necesar să dau vreun concurs, trebuia doar să-mi exprim consim-țământul că doresc să continui pe această funcție, ceea ce am și făcut. Mandatul inițial a fost pentru șase luni și acum a mai fost prelungit cu încă șase luni până la organizarea unui concurs. Am fost câteva zile în concediu dar acum mi-am reluat activitatea la conducerea Prefecturii Con-stanța”, a declarat prefectul Ion Constantin. Reamintim că, el a fost numit în funcția de re-prezentant al Guvernului înce-pând cu data de 21 ianuarie 2015, numirea fiind cu caracter temporar, respectiv, pe o pe-rioadă de șase luni cu po-sibilitatea de prelungire.Ion Constantin are 37 de ani, este căsătorit și are doi copii. El a fost detașat la conducerea Prefecturii Constanța de la Direcția Publică Județeană de Evidență a Persoanelor unde ocupa funcția de director executiv.