Majorări salariale, alocaţii şi pensii mărite, impozite scăzute, oferta electorală a partidelor

Majorări salariale, alocații și pensii mărite, impozite scăzute, oferta electorală a partidelor

Aflate în plină campanie electorală, cele trei partide aflate în acest moment la guvernare și care speră să câștige cât mai multe mandate în Parlamentul României, au propuneri îndrăznețe la capitolul „Economie, Finanțe, Social”, cele mai multe dintre acestea vizând creșteri ale salariior, pensiilor și alocațiilor pentru copii. Pe de altă parte, PMP și USR nu au lansat măsuri directe în acest sens, ci doar politici sănătoase care să ducă la asemenea măsuri.PSDSocial-democrații promit în programul de guvernare salariul minim de 1.400 de lei în 2017 și de 1.750 de lei în 2020, CASS pentru pensionari eliminat de anul viitor și TVA de 18% din 2018, plus TVA zero pentru vânzarea de locuințe și 9% pentru publicitate. De asemenea, potrivit programului de guvernare al PSD, salariul mediu brut ar ajunge de la 3.100 lei în 2017 la 3.950 lei în 2020. Totodată, punctul de pensie ar urma să crească anul viitor la 1.000, urmând ca în ur-mătorii ani să crească gradual, iar în 2020 să ajungă la 1.400. PSD propune, de asemenea, ca, pentru un salariu mai mic sau egal cu 2.000 de lei, pentru toți medicii indiferent de salariu și cei care lucrează în IT, de la 1 ianuarie 2018 să fie eliminat impozitul pe venit, care în prezent este de 16%. În ceea ce privește contribuțiile pentru salariați, CAS ar urma să scadă de la 26,3% cât e în prezent, la 25% de la 1 ianuarie 2018, iar CASS să scadă de la 10,7% la 10% tot de la începutul anului 2018. Pentru pensionari, PSD vrea ca pentru pensiile mai mici sau egale cu 2.000 de lei să fie eliminat impozitul pe venit, care în prezent este de 16%, începand cu 1 ianuarie 2017, iar pentru pensiile mai mari de 2.000 de lei acesta să scadă la 10%. Potrivit programului, CASS pentru pensionari ar urma să fie eliminat de la 1 ianuarie 2017. În plus, pensia minimă garantată ar urma să crească de la 400 de lei cât este în prezent la 520 de lei de la 1 martie 2017 și la 640 de lei începând din 2018.Nu vor mai plăti impozit pe venit din 2018 nici cabinetele individuale, PFA, DDA, medicii, artiștii, scriitorii, jurnaliștii, notarii, contabilii care au venituri din activități independente de până la 24.000 lei anual. Cei care vor avea venituri mai mari de 24.000 de lei vor plăti impozit pe venit de 10% începând cu 1 ianuarie 2018. De asemenea, aceștia nu vor mai plăti CAS ori CASS tot din 2018. Totodată, impozitul pentru transferul de proprietăți va fi eliminat pentru sume mai mici de 450.000 lei, iar pentru sumele mai mari de 450.000 lei acesta ar urma să fie de 3% de la 1 martie 2017. De asemenea, PSD propune TVA de 18% din 2018.PNLÎn centrul măsurilor economice ale PNL se află generalizarea cotei unice de 16% și un Cod al Muncii flexibil care să permită angajaților manifestarea dreptului la muncă în concordanță cu propriile așteptări financiare prin în-cheierea de contracte negociate între părți cu timp parțial de muncă, în zilele de sâmbătă și duminică, precum și alte condiții pe care oamenii le pot avea în vedere. De asemenea, liberalii promit majorarea anuală a salariilor pentru profesori, în medie cu 20% începând cu a doua jumătate a anului 2017 până la dublarea acestora. Nici medicii nu au fost uitați, deoarece liberalii le promit dublarea salariilor de la 1 iulie 2017, precum și creșterea salariilor asistenților medicali în medie cu 20%, anual, începând cu 1 iulie 2017 până la dublarea acestora. Totodată, PNL se angajează să crească alocațiile la valoarea de 200 lei/lună, precum și înființarea creșei, grădiniței și a centrului „școală după școală” la locul de muncă, dar și reducerea impozitului pe venit la jumătate pentru părinții care au al treilea copil până la vârsta de șapte ani a acestuia.ALDEProgramul economic al ALDE prevede crearea a 500.000 de locuri de muncă, adoptarea programului „Prima Afacere”, creșterea investițiilor străine și acordarea a 50.000 de euro repatriaților care își deschid afaceri. Programul economic al ALDE, intitulat „România - a 7-a putere economică a Europei” este structurat pe două capitole principale: „Creștere sustenabilă” și „Programe adresate diasporei și generației următoare”.Primul capitol conține mai multe promisiuni. În primul rând, formațiunea condusă de Daniel Constantin și Călin Popescu Tăriceanu propune crearea a 500.000 de noi locuri de muncă ajungând la peste cinci milioane de angajați. Astfel, susțin cei doi, numărul angajaților va depăși numărul pensionarilor de asigurări sociale.De asemenea, ALDE promite ca în anul 2020 salariul mediu net să fie de 3.000 de lei, iar pensia medie de 1.500 lei. Cel de-al doilea capitol din programul economic al ALDE este dedicat dias-porei și generației următoare și prevede, printre altele, acordarea a 50.000 de euro celor care se întorc în țară și își deschid afaceri.