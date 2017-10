Maior: "Atrag serios atenția că nu suntem scutiți de pericolul terorist"

Fostul director al SRI George Maior atrage atenția că România nu este scutită de pericolul terorist și susține că faptul că țara noastră este țintă generică pentru multe organizații teroriste trebuie să dea de gândit autorităților să implementeze sau să elaboreze legislația în domeniu."Îmi pare rău să aflăm asemenea vești. Din păcate, nu am informații, unii au, probabil, și SRI și SIE au atribuții. Eu am spus că aceste riscuri vor crește. Atrag serios atenția că nu suntem scutiți de pericolul terorist și iată că nu este vorba doar de teritoriul național, care este bine protejat, spun eu, este vorba și de cetățeni români peste tot pe glob și faptul că România este țintă generică pentru multe organizații teroriste trebuie să dea de gândit autorităților și să implementeze legislația sau să elaboreze legislația pentru care la un moment dat m-am bătut și am pierdut", a declarat Maior la Parlament, întrebat cum comentează cazul românului răpit în Burkina Faso, fiind citat de Agerpres.