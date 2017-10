Maidanezii s-au reîntors în cartiere. Primăria Constanţa nu cade la pace cu iubitorii de animale

Maidanezii s-au reîntors în cartiere. Primăria Constanța nu cade la pace cu iubitorii de animale

Administrația publică din Constanța nu a ajuns încă la o înțelegere cu iubitorii de animale, astfel că, în momentul de față, câinii comunitari au început să reapară prin cartiere, ceea ce îi deranjează pe unii constănțeni.„În fața blocului au reapărut maidanezii. Umblă câte patru, cinci, nu știm de unde au apărut așa peste noapte. A fost o perioadă în care dispăruseră, nu ne mai era frică să lăsăm copiii singuri în fața blocului, dar acum au reapărut. Nu știm ce se întâmplă”, ne-a spus o constănțeancă.Întrebat despre acest subiect, viceprimarul cu atribuții de primar, Decebal Făgădău, a spus că știe problema pentru că și la el în cartier a văzut vreo patru câini.„Da, știu că este o problemă. Am văzut și eu la mine în cartier vreo patru câini comunitari. Următoarea dezbatere privitoare la regulament va fi ultima, pentru că am ajuns la concluzia că prea multă dezbatere strică. Este momentul să luăm o decizie. Mi-a mai fost semnalată problema și de tinerii care aleargă pe plajă, inclusiv pe plaja Modern. Vin mașini care hrănesc 14 - 15 câini. Aici intrăm în vechea luptă. Pe de-o parte iubitorii de animale, iar de cealaltă, cei care și ei iubesc animalele, dar vor să se știe în siguranță. Colegii mei s-au întâlnit cu cei de la Save the Dogs și cu cei de la o altă fundație să vedem dacă putem încheia contracte de până la 90 de zile cu ei, evident plătite, tocmai pentru a rezolva genul acesta de probleme, pentru că dacă nu facem nimic și tot dezbatem și dezbatem trebuie să înțelegem că asistăm la o escaladare exponențială a problemei”, a spus Decebal Făgădău.Buget de peste un milion de leiPână la începutul lunii februarie, de serviciul de ecarisaj din Constanța s-a ocupat firma de ecarisaj „Puppy Vet”, însă Primăria Constanța nu a mai dorit să prelungească contractul cu această societate. Astfel, se intenționează ca de problema maidanezilor să se ocupe în mod direct, Primăria Constanța, fără a mai delega acest serviciu vreunei firme private care să fie plătită separat.Pentru funcționarea acestui serviciu este necesară angajarea a 15 persoane, inclusiv medici veterinari și îngrijitori. Totodată, ca și investiție va fi nevoie de extinderea și modernizarea adăpostului deja existent, care are 400 de locuri, sau amenajarea unuia mai mare. De asemenea, se va amenaja și dota un cabinet veterinar cu aparatură modernă. În plus, se vor achiziționa două autoutilitare pentru transportul câinilor fără stăpân. Bugetul alocat în acest an, pentru serviciul de gestionare a câinilor fără stă-pân, de care se va ocupa în mod direct Primăria Constanța, fără intermedierea altei firmei, este de 1.300.000 lei. De asemenea, reprezentanții Primăriei au anunțat că se va construi un nou adăpost pentru câinii fără stăpân pe strada Caraiman și că nu se va miza pe eutanasierea câinilor decât în cazuri extreme, atunci când sunt grav bolnavi.Pentru ca totul să se desfășoare în cunoștință de cauză, reprezentanții administrației publice locale au organizat, luna trecută, dezbateri cu iubitorii de animale, inclusiv ONG-urile și voluntarii pentru a pune la punct organizarea și funcționarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Constanța prin gestiune directă.Aceștia au fost supărați că regula-mentul și proiectul de hotărâre postat pe site-ul Primăriei Constanța nu respectă legislația în vigoare.Printre alții, în cadrul dezbaterii, a luat cuvântul Mircea Șerbănoiu, președin-tele Federației Române pentru Protecția Animalelor, care a contestat mai multe probleme care ar exista în proiectul prezentat de primărie, privind soarta câinilor fără stăpâni.Ulterior, Șerbănoiu a solicitat ca acest proiect să nu ajungă în ședința Consiliului Local pentru a fi votat de consilieri.„Dacă proiectul va fi votat așa cum este acum, vă spun că vă dăm în jude-cată”, a amenințat Mircea Șerbănoiu.Așadar, reprezentanții Primăriei Constanța au renunțat la contractul cu firma de ecarisaj și vrea se ocupe în mod direct de problema câinilor comunitari printr-un serviciu din subordinea administrației publice, însă, la acest moment nu au ajuns la o înțelegere cu iubitorii de animale.În aceste condiții, până când cele două părți vor cădea la pace, ceilalți constănțeni vor trebui să se descurce cum pot pentru a se apăra de maidanezi.