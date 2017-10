Maidanezii îi costă pe primarii din judeţ sute de milioane

Maidanezii îi costă pe primarii din județ sute de milioane

Situația câinilor comunitari a devenit una dintre cele mai delicate probleme cu care se confruntă primarii constănțeni. Năvodari, Medgidia, Mangalia și Techirghiol sunt câteva dintre localitățile constănțene care au întâmpinat numeroase dificultăți în gestionarea cazurilor în care au fost implicați maidanezii. Edilii se plâng de sumele foarte ridicate pe care trebuie să le plătească pentru întreținerea câinilor și susțin necesitatea modificării legislației din domeniu. Potrivit primarului orașului Năvodari, Nicolae Matei, numărul câinilor maidanezi este de foarte multe ori umflat. „Unii primari susțin că ar fi vorba despre mii de câini, dar ei nu sunt decât de ordinul sutelor. Nu există orașe cu mii de câini comunitari”, a spus hotărât Nicolae Matei. Edilul a atras atenția asupra faptului că acești câini sunt mutați de la o localitate la alta. „Există cinci-șase firme de specialitate din Constan-ța care îi mută dintr-un oraș în altul. Cred că maidanezii de la Eforie au ajuns la Năvodari și de aici la Medgidia și tot așa”, a precizat el. Nicolae Matei a mai declarat că a avut anul trecut un contract cu o astfel de firmă, serviciile acesteia ridicându-se la 60.000 de lei. În plus, el a recunoscut că a renunțat să mai prelungească acordul pentru că nu s-a dovedit a fi un program eficient. În opinia sa, primarii constănțeni de orașe și municipii ar trebui să se întâlnească și să stabilească o strategie comună pentru a rezolva această problemă. Apoi, Nicolae Matei a mai afirmat că și legislația din domeniu trebuie schimbată. „Nu trebuie să mai existe câini fără stăpân. Trebuie să existe o limitare a numărului de animale pe care proprietarii îi pot deține, în funcție de locuință”, a fost de părere el. Adăposturi zonale și programe de adopție Aceleași nemulțumiri le-a avut și primarul municipiului Medgidia, Marian Iordache. Și el susține că prevederile legale aflate în vigoare trebuie modificate întrucât sunt rudimentare și nu rezolvă conflictele între cei care susțin eutanasia și cei care resping sub orice formă această variantă. Asemenea edilului din Năvodari, Marian Iordache a mai precizat că primarii din județ ar trebui să ajungă la o înțelegere și să se creeze adăposturi de zonă sau regiuni, astfel încât să fie reduse costurile administrațiilor locale la acest capitol. De asemenea, primarul a mai afirmat că ar trebui să existe niște programe de adopție la nivel județean și național. Promisiuni estivale La Mangalia, primarul Mihai Claudiu Tusac a anunțat că va începe de săptămâna aceasta un program de prindere a câinilor comunitari și transportare a lor la biobaza din localitate, inaugurată anul trecut. Tusac a mai spus că programul se va desfășura pe parcursul a 15-20 de zile, astfel încât turiștii și mangalioții să nu întâmpine probleme din cauza maidanezilor. Tusac a remarcat, la rândul său, că sute de câini sunt aduși din satele și localitățile vecine și abandonați la marginea municipiului și a stațiunilor. Și el a subliniat costurile foarte ridicate pe care le implică procesul îngrijirii câinilor maidanezi. Potrivit lui, întreținerea unui câine ajunge la 120 de lei/săptămână. „Și câinii sunt un suflet, dar în această perioadă mai ales, oamenii sunt prioritatea noastră. Sunt oameni care mor de foame, iar câinii stau bine mersi, spălați, pieptănați, îngrijiți și hrăniți”, a mai afirmat Mihai Claudiu Tusac. „Orice formulă este bună“ Și la Techirghiol sunt probleme cu câinii comunitari, potrivit declarațiilor primarului Adrian Stan. Edilul a menționat că administrația locală a încheiat un contract pe un an de zile cu o firmă care trebuie să se ocupe de toți câinii, să îi prindă și să îi trateze în cazul în care sunt bolnavi sau să îi eutanasieze pe cei care nu mai au nici o șansă de supra-iețuire. Contractul în cauză este estimat la 45.000 de lei/an. În viziunea primarului Adrian Stan, „orice formulă care conduce la dis-pariția câinilor de pe domeniul public astfel încât turiștii și cetățenii să nu mai fie deranjați sau mușcați de maidanezi este bună”.