Mai este Iulian Soceanu în cărţi pentru Primăria Techirghiol?

PNL jos in sondaje

Din pacate pnl techirghiol are doar 13 % in ultimele sondaje. Asta se datoreaza faptului ca un primar PNL Stan Adrian care a facut echipa cu Soceanu iulian, au luat mita in forma continua in parcarea orasului de la o firma de constructii, organizand licitatii trucate. Ne-am saturat ca cineva sa ne fure incontinuu cu zambetul pe buze si cu o strada asfaltata ca de fapt pe alte 100 de strazi dainue mereu noroiul si gropile, din cauza ca Stan Adrian PNL au luat MITA in parcarea din Techirghiol. Daca spaga este cuvantul prin care PNL vrea sa cucereasca Primaria Techirghiol, atunci eu nu il votez.